Comment gérer la dépression et le rejet de l’autre dans son couple ?

En France, 12,5 % des personnes âgées de 18 à 85 ans ont vécu un épisode dépressif au cours de l'année écoulée. Chez les 18-75 ans, la prévalence de la dépression a augmenté de 3,5 points de pourcentage entre 2017 et 2021, passant de 9,8 % à 13,3 %. Et c'est pire chez les plus jeunes. Au total, 15 à 20 % des Français sont confrontés au moins une fois dans leur vie à la dépression.

La dépression, loin d'être un simple saut d'humeur mais bien une véritable maladie, se traduisant notamment par une tristesse pathologique, une perte de désir et des idées noires, pouvant mener au suicide. Cette maladie peut aussi avoir de lourdes conséquences sur la vie de couple, laissant parfois les partenaires de vie démunis face à la souffrance de leur moitié. Aline Nativel Id Hammou, psychologue clinicienne et psychothérapeute, explique au Point les bons réflexes à avoir dans ces situations-là.

Le Point : Quel est le premier réflexe à avoir pour soutenir son ou sa partenaire de vie dans la dépression ?

Aline Nativel Id Hammou : Mon premier conseil aux personnes confrontées au trouble dépressif diagnostiqué de leur conjoint ou de leur conjointe est de se mettre en contact avec l'équipe soignante de leur partenaire. En psychologie, on dit souvent que le partenaire devient un aidant naturel de son proche.

La dépression