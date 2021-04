Comment acheter et vendre des bitcoins

Les conseils pratiques du Revenu pour acheter (avec modération) des bitcoins. (© Freepix)

Le premier actif numérique devient incontournable. Le Revenu décode cet environnement informatique et vous guide pour investir dans quelques bitcoins à titre d'expérience personnelle.

Bienvenue à l'ère de l'or digital! Le prix du bitcoin naviguant à un niveau proche de celui du lingot d'un kilo à 58.332 dollars (48.000 euros), beaucoup voient déjà dans ce nouvel actif numérique une réserve de valeur, voire une monnaie. Il n'est pourtant ni l'un ni l'autre.

Il n'empêche, près de 3% des Français auraient déjà investi dans des crypto-actifs et 14% aimeraient le faire, selon un sondage réalisé en février par l'Ifop pour le compte de Cointribune. Treize ans après sa création en 2008, le bitcoin devient incontournable. Comment en acheter, en vendre, Le Revenu vous propose un mode d'emploi des cryptomonnaies.

«Gardez à l'esprit que le bitcoin repose sur un marché non régulé, cette monnaie virtuelle n'a pas de cours officiel. Il s'agit d'un environnement informatique qui a ses propres règles et qui peut s'avérer non adapté aux personnes pas suffisamment technophiles et averties. Compte tenu de sa forte volatilité, ce marché est risqué», écrit l'AMF, le gendarme des placements, dans un communiqué qui commence à dater (15 novembre 2017) mais demeure d'actualité. Le Revenu partage cette analyse.

À qui s'adresser ?

La banque en ligne Revolut propose d'acheter et de vendre des bitcoins en deux clics de souris. En réalité, l'investisseur détient une créance sur Revolut qui achète et conserve les cryptomonnaies dans ses livres de