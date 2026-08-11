Colombie-Les opérations de sauvetage se poursuivent après le séisme, le bilan monte à 224 décès

(Actualisé avec nouveau bilan)

Le bilan du séisme dévastateur qui a secoué lundi l'ouest de la Colombie est passé à 224 morts, ont annoncé mardi les autorités locales, les équipes de secours poursuivant la fouille des décombres à la recherche de survivants au séisme, qui a provoqué l'effondrement de dizaines de bâtiments dans plusieurs villes.

De magnitude 7,4, ce séisme est le plus puissant à avoir frappé ce pays d'Amérique du Sud depuis des décennies. Avec son épicentre au cœur de la région caféière colombienne, il a réduit en ruines des immeubles de plusieurs étages dans des villes telles que Pereira et Cali et provoqué l'effondrement d'une des flèches de la cathédrale de Manizales.

Les équipes de secours, aidées par la police, des soldats et des bénévoles, ont travaillé toute la nuit à l’aide de pelleteuses et, parfois, à mains nues, à la recherche de survivants sous les décombres.

José Fernando Usma, responsable des opérations de recherche et de sauvetage de la section de Quindío de la Croix-Rouge colombienne, a déclaré que les sauveteurs avaient détecté des bruits et certains signes pouvant indiquer la présence de survivants sous les décombres.

"Nous disposons encore d’une marge de temps importante. Il nous reste environ 24 heures pour garder l’espoir de retrouver des survivants", a-t-il déclaré, ajoutant que les équipes de secours évaluaient les structures endommagées et déblayaient les débris pour atteindre les personnes piégées plus profondément à l’intérieur.

À Cali, qui compte environ 2,2 millions d'habitants, au moins 95 personnes ont trouvé la mort. Des dizaines de bâtiments ont été complètement détruits ou fortement endommagés, contraignant les habitants à se réfugier dans les rues.

Une partie des derniers étages d'un des hôpitaux de la ville - dont certains étaient dédiés aux soins pédiatriques - se sont effondrés sur eux-mêmes, piégeant des patients et obligeant quelque 600 autres à être pris en charge dans une rue jonchée de décombres, a déclaré la directrice de l'hôpital, Irne Torres Castro, à la chaîne de télévision Caracol.

Carmen Yasmin Garcia, 43 ans, une habitante de Cali qui participe bénévolement aux opérations de secours, a déclaré lundi que son équipe avait réussi à dégager sept personnes d'un bâtiment effondré, mais que quatre autres personnes et un chien restaient piégés sous les gravats.

"Il y a un instant, on entendait des grattements, mais maintenant, on n'entend plus rien. Nous gardons espoir que le chien soit encore en vie et que nous puissions sortir ces personnes. Nous avons besoin de personnes munies de bâtons et de pelles. Plus il y aura de monde pour nous aider, mieux ce sera", a-t-elle dit.

À Pereira, capitale du département de Risaralda, durement touchée, les autorités ont fait état de 72 morts, tandis que les responsables du département voisin du Valle del Cauca, qui comprend Cali, ont dénombré 38 victimes.

Pereira a également subi certaines des destructions les plus visibles, des quartiers résidentiels entiers ayant été réduits à des tas de béton et d’acier tordu. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et vérifiée par Reuters montrait l’aéroport de la ville se balançant violemment pendant le séisme, de gros morceaux du plafond s’effondrant pendant que les gens se mettaient à l’abri.

Treize autres personnes ont trouvé la mort dans le Choco, le département le plus proche de l'épicentre du séisme.

LES FORCES DE SÉCURITÉ SE DIRIGENT VERS CALI

Le président Abelardo De La Espriella, représentant de la droite radicale qui a pris ses fonctions il y a quelques jours à peine, a déclaré que 1.000 membres des forces de sécurité seraient déployés dans la ville de Cali, suite à des signalements de pillages.

"Notre intention est de coopérer de toutes les manières nécessaires. Ici, il n'y a ni distinctions ni divisions idéologiques lorsqu'il s'agit de défendre notre peuple ou de faire preuve de solidarité", a-t-il dit aux journalistes lundi soir.

Cette région de la Colombie avait déjà été secouée par un séisme en 1999, qui avait alors fait plus de 1.000 morts. En juin, le Venezuela voisin a été frappé par deux séismes dévastateurs qui ont fait plus de 6.300 morts, principalement sur la côte, près de la capitale Caracas.

(Nelson Bocanegra, Luis Jaime Acosta, Julia Symmes Cobb, Version française Benoit Van Overstraeten et Matthieu Huchet, édité par Jean-Stéphane Brosse)