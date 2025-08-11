Colombie-Décès du sénateur Miguel Uribe, hospitalisé depuis juin après une fusillade

par Luis Jaime Acosta et Gabriel Araujo

Le sénateur colombien Miguel Uribe, candidat potentiel à la présidence en 2026, est décédé, a annoncé sa famille lundi.

Hospitalisé depuis juin, le sénateur de 39 ans avait reçu une balle dans la tête lors d'un événement de campagne dans la capitale colombienne, Bogota.

"Je demande à Dieu de me montrer le chemin pour apprendre à vivre sans toi", a écrit son épouse Maria Claudia Tarazona sur les réseaux sociaux. "Repose en paix, l'amour de ma vie, je m'occuperai de nos enfants."

