Collins de la Fed : La politique monétaire est actuellement au bon endroit, et elle hésite à réduire les taux

Collins hésite à baisser à nouveau les taux d'intérêt

Collins déclare que la Fed est confrontée à des pressions contradictoires dans ses mandats

Collins déclare qu'elle abordera le FOMC avec l'esprit ouvert

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Boston, Susan Collins, a déclaré samedi qu'elle était toujours opposée à ce que la banque centrale américaine réduise son taux d'intérêt cible le mois prochain, car elle est confrontée à des risques continus concernant ses mandats en matière d'inflation et d'emploi.

"Je vois des raisons d'hésiter à réduire le coût des emprunts à court terme lors de la réunion du Comité fédéral de l'open market des 9 et 10décembre. "Je pense que la politique monétaire est actuellement légèrement restrictive après l'assouplissement de 50 points de base que nous avons opéré en septembre et en octobre, et que cela est approprié compte tenu de l'état actuel de l'économie", a déclaré Mme Collins lors d'une conférence organisée à sa banque.

Le défi pour la Fed est de faire face aux risques permanents créés par une inflation supérieure à l'objectif fixé, alors que le marché de l'emploi s'affaiblit, a-t-elle ajouté. En ce qui concerne la politique monétaire, "je vois des risques des deux côtés et il s'agit vraiment d'équilibrer ces risques"

Il a été demandé à Mme Collins si elle était prête à s'opposer à une baisse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed, qui risque d'être inhabituellement houleuse pour un comité où les décideurs politiques définissent généralement leur politique par consensus. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas encore décidé ce qu'elle souhaitait que la Fed fasse lors de la réunion et qu'elle aimerait voir plus de données avant de prendre une décision.

Ces derniers jours, de nombreux responsables ont pris position sur la question de savoir si la Fed devait réduire d'un quart de point de pourcentage la fourchette cible du taux des fonds fédéraux, qui se situe actuellement entre 3,75 % et 4 %. Les deux autres baisses de taux de la Fed ont été motivées par le désir des responsables de soutenir un marché de l'emploi en perte de vitesse tout en maintenant la politique des taux d'intérêt dans une position où elle peut faire baisser l'inflation qui continue à dépasser l'objectif de 2 % de la Fed.

Les responsables de la Fed se préparent également à la réunion avec une pénurie de données sur lesquelles ils s'appuient habituellement pour définir la politique monétaire, la fermeture du gouvernement n'ayant été résolue que récemment. Un nombre important de décideurs politiques se sont opposés à une réduction des taux, compte tenu des inquiétudes persistantes en matière d'inflation.

Ce débat interne a quelque peu évolué vendredi avec le discours de John Williams, directeur de la Fed de New York, qui a déclaré : "Je pense qu'il est encore possible d'ajuster à court terme la fourchette cible du taux des fonds fédéraux afin de rapprocher l'orientation de la politique monétaire de la fourchette neutre" Cette déclaration a incité les marchés à terme à augmenter les probabilités d'un assouplissement à court terme, qui étaient en baisse jusqu'à présent.

Certains membres de la Fed ont préparé les observateurs à voir un niveau inhabituel de désaccord formel lors de la réunion du FOMC. Pour ceux qui ont accusé la Fed de penser en groupe lorsqu'il s'agit de définir sa politique, "préparez-vous: Vous pourriez voir le moins de pensée de groupe que vous ayez vu de la part du FOMC depuis longtemps", a déclaré le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, lundi.

Mme Collins a déclaré aux journalistes que "nous sommes dans une période complexe" pour la définition de la politique monétaire. "Je pense qu'il est important d'avoir un éventail de points de vue, et je pense qu'il y a des périodes où l'éventail est plus large. Si nous pensions tous exactement la même chose, je pense que ce serait problématique"

La présidente de la Fed de Boston a également déclaré dans ses commentaires à la presse que ses perspectives pour l'avenir de l'économie sont relativement bénignes, avec une légère augmentation du chômage et une modération des pressions inflationnistes par rapport aux niveaux actuels. Elle a ajouté que les conditions financières soutiennent l'économie.

Mme Collins a également expliqué ce qui pourrait modifier son opinion sur la voie à suivre en matière de politique des taux d'intérêt. "En regardant les deux côtés du mandat, il y a des risques du côté de l'emploi, et certainement, si je vois plus de preuves d'un plus grand ralentissement et d'une plus grande faiblesse, je prendrais cela au sérieux"