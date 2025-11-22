 Aller au contenu principal
Collins de la Fed : La politique monétaire est actuellement appropriée, mais elle hésite à baisser les taux
information fournie par Reuters 22/11/2025 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Michael S. Derby

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Boston, Susan Collins, a déclaré samedi qu'elle était toujours opposée à ce que la banque centrale américaine réduise son taux d'intérêt cible le mois prochain, étant donné qu'elle est confrontée à des risques persistants en ce qui concerne ses mandats en matière d'inflation et d'emploi.

"Je vois des raisons d'hésiter à réduire le coût des emprunts à court terme lors de la réunion du Comité fédéral de l'open market des 9 et 10 décembre. "Je pense que la politique monétaire est actuellement légèrement restrictive après l'assouplissement de 50 points de base que nous avons opéré en septembre et en octobre, et que cela est approprié compte tenu de l'état actuel de l'économie", a déclaré Susan Collins lors d'une conférence de presse organisée dans les locaux de sa banque.

Banques centrales
