Colère des agriculteurs : syndicats, industriels agroalimentaires et de la grande distribution se réunissent au ministère de l’Agriculture ce mardi

Marc Fesneau (Ministre de l'agriculture) et Bruno Le Miare (Ministre de l'économie) au comité de suivi des négociations commerciales, Paris le 26 janvier 2024. ( AFP / THOMAS SAMSON )

A quelques jours du salon de l'agriculture, les agriculteurs continuent d'exprimer leur mécontentement. Des représentants de la filière se réunissent en fin de matinée au ministère de l'agriculture. Le Premier ministre Gabriel Attal doit également annoncer de nouvelles mesures mercredi 21 février.

En pleine colère agricole, l'exécutif entend faire "retomber la pression". Emmanuel Macron ouvrira le salon de l'agrictulture ce samedi 24 février. "On est dans une situation de crise. On attend du président de la République qu'il nous apporte des réponses" a déclaré Arnaud Rousseau ce mardi matin dans l'émission "4 Vérités" sur France 2 . Pendant ce temps, le gouvernement continue de rencontrer les syndicats afin d'apaiser les tensions.

Une réunion se tiendra à partir de 11H15 au ministère de l'Agriculture. Le comité vise à "garantir la bonne application des lois Egalim" , censées éviter que les agriculteurs vendent à des prix inférieurs à leurs coûts de production, a expliqué le ministère dans un communiqué. Quatre ministres y participeront : Bruno Le Maire (ministre de l'économie), Marc Fesneau(Ministre de l'Agriculture)et les ministres déléguées au Commerce, Olivia Grégoire, et à l'Agriculture, Agnès Pannier-Runacher.

A la suite du mouvement de colère des agriculteurs fin janvier et début février, le gouvernement avait annoncé vouloir renforcer le contrôle des contrats signés dans le cadre des négociations entre distributeurs et industriels.

Un point presse attendu à l'issue du comité

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, qui sera présent mardi, a annoncé le 5 février avoir identifié 124 contrats signés entre industriels et distributeurs dans le cadre des négociations commerciales ne respectant pas la loi , et avoir envoyé des injonctions pour contraindre les entreprises concernées à s'y conformer. "Ils ont quinze jours pour expliquer pourquoi ils ne se sont pas conformés et pour s'y conformer, faute de quoi industriels et distributeurs encourront chacun une amende pouvant aller jusqu'à 5 millions d'euros", a menacé Bruno Le Maire, promettant de rendre publics leurs noms.

Le ministre de l'économie et son collègue de l'Agriculture Marc Fesneau tiendront un point presse à l'issue du comité.

Ce comité a lieu alors que les manifestations reprennent, à quelques jours du Salon de l'agriculture qui débutera samedi 24 février à Paris. Ce lundi 19 janvier, de Marseille à Dunkerque (Nord), des agriculteurs ont défilé pour "mettre la pression" sur le gouvernement, afin que ce dernier concrétise les promesses et annonces faites début février.