CMA Media relance son projet de rapprochement de La Tribune et BFM Business

Rodolphe Saadé à Mumbai le 17 février 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le groupe CMA Media veut réunir les rédactions numériques de son journal La Tribune et de sa chaîne télé BFM Business pour créer un pôle d'information économique commun, a-t-il annoncé lundi, quatre mois après le rejet par le personnel d'une première mouture du projet.

Ce rapprochement a été présenté lundi aux représentants du personnel en CSE (comité social et économique). Cela marque le coup d'envoi d'une "phase de concertation destinée à en préciser les modalités", selon un communiqué de CMA Media, branche médias de l'armateur CMA CGM dirigé par le milliardaire Rodolphe Saadé.

L'objectif est une mise en oeuvre "cet été", avec une "organisation opérationnelle à la rentrée de septembre", a indiqué à l'AFP le directeur général délégué de CMA Media, Jean-Christophe Tortora.

Ce projet de "rédaction numérique commune" concerne "plus de 60 journalistes": la moitié environ correspond à la rédaction de La Tribune (journal économique qui paraît uniquement en ligne), et l'autre moitié à la rédaction numérique de BFM Business.

"Chaque journaliste" de cette "rédaction unique" pourra "écrire pour les deux médias", a expliqué M. Tortora.

En plus de cette rédaction commune, le "Pôle économique BFM-La Tribune", son nom officiel, comprendra la cinquantaine de journalistes qui font de l'antenne sur BFM Business. En revanche, ceux de La Tribune Dimanche, le supplément dominical généraliste du journal, ne sont pas concernés par la nouvelle organisation.

En novembre, le projet de rapprochement avait été mis en pause après avoir été contesté par les journalistes de La Tribune et La Tribune Dimanche. Ils avaient voté à 88% une motion de défiance contre la direction de CMA Media pour protester contre ce projet et contre un "plan d'économies".

"Depuis début janvier, j'ai reçu l'ensemble des journalistes qui souhaitaient m'interroger sur le projet", a fait valoir M. Tortora. Selon lui, même avec une rédaction unique, "l'objectif restera de conserver ces deux marques fortes" et leurs "deux lignes éditoriales".

Il voit dans cette "addition des forces" un moyen de "mieux défendre la pérennité de La Tribune et de BFM Business".

CMA Media a racheté La Tribune en 2023, et lancé dans la foulée la Tribune Dimanche, puis a acquis BFM Business en 2024 (avec BFMTV, RMC et ses différentes chaînes télé). Le groupe détient aussi les journaux La Provence et Corse Matin, ainsi que le média vidéo en ligne Brut.