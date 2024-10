Climat : nouveaux records de concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère en 2023

( AFP / VALERY HACHE )

Des chiffres très alarmants. Les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ont atteint de nouveaux records en 2023, ce qui entraînera immanquablement des hausses de température ces prochaines années, a averti l'ONU ce lundi 28 octobre.

Les niveaux des trois principaux gaz à effet de serre – le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d'azote (N2O), qui contribuent au réchauffement climatique – ont tous encore augmenté l'année dernière, selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM). L'agence météorologique et climatique de l'ONU a notamment constaté que le CO2 s'accumulait plus rapidement que jamais dans l'atmosphère, avec une hausse de plus de 10% en deux décennies.

"Une autre année. Un autre record. Cela devrait sonner l'alarme parmi les décideurs. Nous sommes clairement en retard sur l'objectif de l'Accord de Paris" sur le climat de 2015, a déclaré Celeste Saulo, la secrétaire générale de l'OMM. Les pays avaient alors convenu de limiter le réchauffement climatique à moins de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, et même à 1,5°C si possible. Le rapport annuel sur les gaz à effet de serre de l'OMM est publié à l'approche de la COP29, le prochain sommet sur le climat de l'ONU du 11 au 22 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan.

Records de températures en 2023

Tant que les émissions se poursuivront, les gaz à effet de serre continueront de s'accumuler dans l'atmosphère, augmentant les températures, déplore l'OMM. Déjà, les températures mondiales sur terre et en mer ont été en 2023 "les plus élevées jamais enregistrées depuis 1850", souligne-t-elle. Et compte tenu de la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère, les niveaux de température actuels se maintiendront pendant des décennies, même si les émissions diminuent rapidement pour atteindre zéro net.

En 2023, les concentrations de CO2 atteignaient 420 parties par million (ppm), celles de méthane de 1.934 parties par milliard (ppb) et celles de protoxyde d'azote de 336 ppb. Soit respectivement 151%, 265% et 125% des niveaux de 1750 (+1 point en un an pour les trois gaz).

"Un impact réel sur nos vies et notre planète"

"Ce sont plus que de simples statistiques. Chaque partie par million et chaque fraction de degré d'augmentation de température ont un impact réel sur nos vies et notre planète", a déclaré Celeste Saulo, citée dans un communiqué. Concernant le CO2, responsable d'environ 64% du réchauffement climatique, l'augmentation de 2,3 ppm constatée en 2023 est la 12e augmentation annuelle consécutive supérieure à 2 ppm - à cause "des émissions de CO2 des combustibles fossiles historiquement importantes dans les années 2010 et 2020", selon le rapport.

"Le CO2 s'accumule dans l'atmosphère plus rapidement qu'à n'importe quelle autre période de l'existence humaine", alerte l'OMM. La Terre avait connu une telle concentration de CO2 il y a 3 à 5 millions d'années, lorsque la température était de 2 à 3°C plus élevée et le niveau de la mer de 10 à 20 mètres plus haut qu'aujourd'hui, rappelle-t-elle. Un peu moins de la moitié des émissions de CO2 restent dans l'atmosphère, tandis que le reste est absorbé par les écosystèmes océaniques et terrestres. Mais aujourd'hui,"nous sommes confrontés à un cercle vicieux potentiel", avertit Ko Barret, secrétaire générale adjointe de l'OMM. Le changement climatique lui-même pourrait bientôt "amener les écosystèmes à devenir des émetteurs plus importants de gaz à effet de serre", selon elle.

Les feux de forêt pourraient libérer davantage d'émissions de carbone dans l'atmosphère, tandis que les océans plus chauds pourraient absorber moins de CO2. Par conséquent, davantage de CO2 pourrait rester dans l'atmosphère et accélérer le réchauffement climatique, met-elle en garde.