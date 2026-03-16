Climat: la France menace de bloquer des fonds européens pour l'Inde

La ministre française de la Transition écologique Monique Barbut, à Paris le 25 février 2026. ( AFP / Ludovic MARIN )

La France, critique du manque d'efforts climatiques de l'Inde, a menacé lundi de bloquer des fonds européens destinés à la décarbonation du pays, si New Delhi ne respecte pas ses engagements dans la lutte contre le changement climatique.

Dans un entretien accordé à l'AFP, la ministre française de la Transition écologique Monique Barbut a appelé l'Union européenne à se montrer plus ferme face à l'inaction climatique des pays émergents.

Et elle a pointé du doigt l'Inde, avec laquelle l'UE vient d'annoncer la conclusion d'un accord de libre-échange fin janvier.

Jeudi dernier, lors d'une réunion entre représentants des Etats européens, "nous avons appris qu'une partie de cet accord prévoyait 500 millions d'euros à l'Inde pour la décarbonation", a indiqué la ministre.

Cette proposition a "été bloquée" à ce stade, certains pays se plaignant de découvrir tardivement ce volet de l'accord, a-t-elle poursuivi.

"Je viens d'écrire à la Commission. Je ne suis pas favorable à un tel financement tant que l'Inde n'aura pas remis une NDC (contribution nationale climatique) conformément à ses engagements et qu'elle n'aura pas un comportement un peu différent dans le traitement qu'elle réserve à l'Union Européenne dans les négociations" climatiques, a-t-elle souligné.

Ces NDC (pour "contributions déterminées au niveau national" en français) sont les plans climatiques que chaque pays doit normalement mettre à jour tous les cinq ans dans le cadre de l'Accord de Paris de 2015.

Mais plus de 60 pays, certains gros destinataires de la finance climatique - comme l'Inde, l'Égypte ou les Philippines - n'ont pas respecté la date limite fixée par l'ONU l'an dernier pour publier leurs derniers plans.

Plus largement, Monique Barbut a appelé l'Union européenne à durcir le jeu dans les négociations climatiques, avec une "approche plus stratégique et aussi plus transactionnelle".

"Ça veut dire que clairement +on ne paye que si vous faites+. (...) L’Europe doit soutenir financièrement seulement les pays qui prennent eux-mêmes des engagements crédibles dans le cadre de l’Accord de Paris", a-t-elle plaidé auprès de l'AFP.

Les ministres de l'Ecologie des Vingt-Sept doivent débattre mardi à Bruxelles de la diplomatie climatique de l'UE.