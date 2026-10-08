Climat-El Niño devrait s'intensifier et perdurer jusqu'en février 2027 - OMM

Le phénomène climatique El Niño va s'intensifier au cours des prochains mois avant d'atteindre son apogée en décembre et il est presque certain qu'il durera jusqu'en février 2027, a déclaré jeudi l'Organisation météorologique mondiale (OMM) dans son bulletin climatique mensuel.

L'agence météorologique des Nations unies confirme ainsi son constat fait il y a un mois, quand elle a dit que l'édition 2026-2027 d'El Niño pourrait être le plus puissant jamais observé, sous l'effet des températures exceptionnellement élevées enregistrées dans l'océan Pacifique tropical.

"Les prévisions de l'OMM suggèrent une probabilité proche de 100% qu'(El Niño) persiste jusqu'en février 2027, ce qui en ferait potentiellement l'un des plus puissants depuis au moins 1950", déclare Celeste Saulo, secrétaire générale de l'OMM, Celeste Saulo, citée dans un communiqué accompagnant le bulletin.

L'OMM a précisé que les températures de surface de l'eau dans le centre et l'est du Pacifique tropical, la région au centre du phénomène El Niño, devraient atteindre un niveau record de 3,7 degrés Celsius au-dessus de la normale d'octobre à décembre.

L'anomalie de température prévue est nettement supérieure au précédent record de 2,6°C enregistré de novembre 2015 à janvier 2016, a ajouté l'OMM.

El Niño est un phénomène naturel caractérisé par un réchauffement périodique des températures de surface de la mer dans l'est du Pacifique, lié à l'affaiblissement des alizés.

Ce phénomène se produit généralement tous les deux à sept ans et peut durer jusqu'à environ douze mois, provoquant d'importantes précipitations dans certaines régions et des épisodes de sécheresse dans d'autres.

"L'océan dont il tire son énergie est le plus chaud que nous ayons jamais mesuré. Il y a tout simplement plus de chaleur disponible à libérer", a poursuivi Celeste Saulo.

Des chercheurs du Climate Impact Lab de l'université de Chicago ont prédit le mois dernier que le "super-El Niño" de cette année risquait d'entraîner jusqu’à 451.000 décès supplémentaires à travers le monde entre juin et février 2027.

(David Stanway, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)