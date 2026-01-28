CITATIONS-Le dollar tombe à son plus bas niveau depuis quatre ans, Trump relativise la baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changement de date, ajout de commentaires d'analystes et d'investisseurs en Asie)

Le dollar américain a étendu ses pertes pour tomber à son plus bas niveau depuis quatre ans contre un panier de devises mardi.

La faiblesse a été exacerbée par le président Donald Trump qui a déclaré que la valeur du dollar était "excellente" , lorsqu'on lui a demandé s'il pensait qu'il avait trop baissé.

Voici quelques citations de traders et d'investisseurs sur la baisse du dollar:

PRASHANT NEWNAHA, SENIOR RATES STRATEGIST, TD SECURITIES:

"Trump a déclaré qu'il n'était pas préoccupé par la baisse de la monnaie, et ce après la chute de 10 % en 2025. La stratégie de Trump est simple. Faire tourner l'économie à plein régime jusqu'aux élections de mi-mandat et prendre de l'avance sur la Fed qui semble réticente à baisser ses taux en laissant le dollar chuter. Trump donne le feu vert à la vente du dollar.

"Imaginez que vous déteniez des obligations américaines à 4 %, mais que vous perdiez 10 % sur le dollar en tant qu'investisseur étranger. Pour les investisseurs, il s'agit avant tout de couvrir les risques d'inflation. Les actifs durables et les pays émergents devraient surperformer."

ANTHONY DOYLE, CHIEF INVESTMENT STRATEGIST, PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT, SYDNEY:

"Pour l'Asie, un dollar plus faible peut être réellement utile, car il atténue l'inflation importée et réduit la pression sur les monnaies locales.

"Mais si la baisse du dollar s'explique par le fait que les investisseurs accordent une prime de crédibilité plus importante aux États-Unis, cela entraîne généralement une plus grande volatilité et un resserrement des conditions financières, et l'Asie n'aime pas ce mélange. Le commentaire de Donald Trump est important, non pas parce qu'il s'agit d'une prévision, mais parce qu'il témoigne d'une certaine tolérance, ce qui affaiblit la perception d'un soutien au dollar et affecte le positionnement."

KYLE RODDA, ANALYSTE PRINCIPAL DE MARCHÉ, CAPITAL.COM, MELBOURNE:

"Cela montre qu'il y a une crise de confiance dans le dollar américain et il semblerait que tant que l'administration Trump s'en tient à sa politique commerciale, étrangère et économique erratique, cette faiblesse pourrait persister. La faiblesse du dollar américain va à l'encontre de fondamentaux par ailleurs solides. L'économie américaine reste exceptionnelle et le dollar devrait en être le reflet. Mais à cause du comportement de Trump, ce n'est pas le cas."

CAROL KONG, CURRENCY STRATEGIST, COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA, SYDNEY:

"Pour être clair, les commentaires de Trump ce matin ne sont pas nouveaux. Il a répété à plusieurs reprises par le passé qu'il était favorable à un dollar plus faible et s'est plaint de la faiblesse des monnaies asiatiques. Mais ses commentaires interviennent à un moment où l'on spécule largement sur une intervention coordonnée des autorités américaines et japonaises sur le marché des changes, ce qui a alimenté les attentes d'une tentative concertée d'affaiblir le dollar."

STEVE SOSNICK, STRATÈGE DE MARCHÉ, INTERACTIVE BROKERS, GREENWICH, CONNECTICUT:

"Un dollar plus faible est une pièce à deux faces. D'un côté, il est bon pour les multinationales, ce qui explique que les actions n'aient pas trop bougé. Si vous avez des activités dans le monde entier et des revenus en devises étrangères qui bénéficieront d'un avantage de conversion lorsque vous les convertirez en dollars américains, ce sera une bonne chose. D'un autre côté, cela rend les biens importés plus chers et cela pourrait avoir un impact inflationniste, ce qui explique pourquoi nous avons vu un peu de mouvement dans les obligations."

JACK ABLIN, CHIEF INVESTMENT OFFICER, CRESSET CAPITAL, CHICAGO:

"Le dollar est au cœur de cette stratégie de vente de l'Amérique. Il est amusant de constater que les investisseurs étrangers veulent toujours détenir des obligations et des actions américaines, mais qu'ils n'aiment pas le dollar, et qu'ils se couvrent donc contre l'exposition au dollar liée à ces opérations. Il y a un risque que le dollar baisse trop et que la Fed doive augmenter les taux pour le stabiliser."

MARC CHANDLER, CHIEF MARKET STRATEGIST, BANNOCKBURN GLOBAL FOREX, NEW YORK:

"Non seulement le président a parlé de change aujourd'hui, mais vendredi dernier, il semblait, du moins selon nos meilleures informations, que la Réserve fédérale vérifiait les taux et disait qu'elle le faisait au nom du Trésor, ce qui donnait l'impression que le Trésor faisait une sorte d'intervention verbale.

"Cela signifie qu'au cours des trois dernières sessions, le secrétaire au Trésor des États-Unis et le président des États-Unis ont semblé donner carte blanche aux gens pour vendre le dollar. Ils vendaient déjà le dollar.... Ce qu'ils ont fait, c'est jeter de l'huile sur le feu."

SAM STOVALL, CHIEF INVESTMENT STRATEGIST, CFRA, ALLENTOWN, PENNSYLVANIE:

"Je pense que Trump essaie de dire qu'un dollar plus faible est bon pour les exportations, ce dont il se réjouit. Mais si les gens font baisser le dollar, ils vendent probablement des bons du Trésor, ce qui ne fera qu'exacerber le dénouement du carry trade auquel nous assistons déjà. Les prix de l'or et de l'argent continueront également à augmenter. Je ne pense pas que cela entraînera une crise générale sur les marchés."

STEVEN ENGLANDER, HEAD OF GLOBAL G10 FX RESEARCH AND NORTH AMERICA MACRO STRATEGY, STANDARD CHARTERED, NEW YORK:

"Les acteurs du marché des changes sont toujours à la recherche d'une tendance sur laquelle s'appuyer. Souvent, les officiels s'opposent aux mouvements brusques des devises, mais lorsque le Président exprime son indifférence ou même approuve le mouvement, cela encourage les vendeurs d'USD à continuer à pousser."

EUGENE EPSTEIN, HEAD OF TRADING AND STRUCTURED PRODUCTS, MONEYCORP, NEW JERSEY:

"Je pense que la raison pour laquelle il a été pressé de commenter est que, de toute évidence, au cours des deux dernières semaines, le dollar a commencé à chuter par rapport à la plupart des paires de devises. Cela fait maintenant six mois, voire un an, que je dis que l'administration veut un dollar plus faible. Si l'on y réfléchit bien, cela permet de monétiser la dette et d'améliorer le déficit commercial, probablement plus dans ce dernier cas. Le fait est qu'il indique clairement qu'il est un président qui se préoccupe du déficit commercial."

JIM CARROLL, PORTFOLIO MANAGER, BALLAST ROCK PRIVATE WEALTH, CHARLESTON, CAROLINE DU SUD:

"Trump veut que les exportations américaines bénéficient d'un dollar plus faible. Mais bien sûr, tous les secteurs de l'économie américaine ne bénéficieront pas d'un dollar faible, donc nous devrons voir comment cela se passe.

"Le plus gros problème est la façon dont toute cette incertitude se manifeste. Il n'y a rien que les marchés détestent plus que cela, mais l'administration continue de lancer des grenades pour voir comment les marchés vont réagir."