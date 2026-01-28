CITATIONS-Le dollar tombe à son plus bas niveau depuis quatre ans, Trump minimise le déclin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le dollar américain a étendu ses pertes pour tomber à son plus bas niveau depuis quatre ans contre un panier de devises mardi.

La faiblesse a été exacerbée par le président Donald Trump qui a déclaré que la valeur du dollar était "grande" , lorsqu'on lui a demandé s'il pensait qu'il avait trop baissé.

Voici quelques citations de traders et d'investisseurs sur la baisse du dollar:

STEVE SOSNICK, STRATÈGE DE MARCHÉ, INTERACTIVE BROKERS, GREENWICH, CONNECTICUT:

"Un dollar plus faible est une pièce à deux faces. D'un côté, il est bon pour les multinationales, ce qui explique que les actions n'aient pas trop bougé. Si vous avez des activités dans le monde entier et des revenus en devises étrangères qui bénéficieront d'un avantage de conversion lorsque vous les convertirez en dollars américains, ce sera une bonne chose. D'un autre côté, cela rend les biens importés plus chers et il pourrait y avoir un impact inflationniste, c'est pourquoi nous avons vu un peu de mouvement dans les obligations."

JACK ABLIN, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, CRESSET CAPITAL, CHICAGO:

"Le dollar est au centre de cette vente de l'Amérique. Il est amusant de constater que les investisseurs étrangers veulent toujours détenir des obligations et des actions américaines, mais qu'ils n'aiment pas le dollar, et qu'ils se couvrent donc contre l'exposition au dollar. Il y a un risque que le dollar baisse trop et que la Fed doive augmenter les taux pour le stabiliser."

MARC CHANDLER, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, BANNOCKBURN GLOBAL FOREX, NEW YORK:

"Ce n'est pas seulement que le président a parlé de change aujourd'hui, mais vendredi dernier, il semblait, du moins selon nos meilleures informations, que la Réserve fédérale vérifiait les taux et disait qu'elle le faisait au nom du Trésor, ce qui donnait l'impression que le Trésor faisait une sorte d'intervention verbale.

"Cela signifie qu'au cours des trois dernières sessions, le secrétaire au Trésor des États-Unis et le président des États-Unis ont semblé donner carte blanche aux gens pour vendre le dollar. Ils vendaient déjà le dollar.... Ce qu'ils ont fait, c'est jeter de l'huile sur le feu."

SAM STOVALL, STRATÈGE EN CHEF DES INVESTISSEMENTS, CFRA, ALLENTOWN, PENNSYLVANIE:

"Je pense que Trump essaie de dire qu'un dollar plus faible est bon pour les exportations, ce dont il se réjouit. Mais si les gens font baisser le dollar, ils vendent probablement des bons du Trésor, ce qui ne fera qu'exacerber le dénouement du carry trade auquel nous assistons déjà. Les prix de l'or et de l'argent continueront également à augmenter. Je ne pense pas que cela entraînera une crise générale sur les marchés."

STEVEN ENGLANDER, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE MONDIALE SUR LE MARCHÉ DES CHANGES DU G10 ET DE LA STRATÉGIE MACROÉCONOMIQUE POUR L'AMÉRIQUE DU NORD, STANDARD CHARTERED, NEW YORK:

"Les acteurs du marché des changes sont toujours à la recherche d'une tendance sur laquelle s'appuyer. Souvent, les officiels s'opposent aux mouvements brusques des devises, mais lorsque le Président exprime son indifférence ou même approuve le mouvement, cela encourage les vendeurs d'USD à continuer à pousser."

EUGENE EPSTEIN, RESPONSABLE DU TRADING ET DES PRODUITS STRUCTURÉS, MONEYCORP, NEW JERSEY:

"Je pense que la raison pour laquelle il a été pressé de commenter est que, de toute évidence, au cours des deux dernières semaines, le dollar a commencé à chuter par rapport à la plupart des paires de devises. Cela fait maintenant six mois, voire un an, que je dis que l'administration veut un dollar plus faible. Si l'on y réfléchit bien, cela permet de monétiser la dette et d'améliorer le déficit commercial, probablement plus dans ce dernier cas. Le fait est qu'il indique clairement qu'il est un président qui se préoccupe du déficit commercial."

JIM CARROLL, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, BALLAST ROCK PRIVATE WEALTH, CHARLESTON, CAROLINE DU SUD:

"Trump veut que les exportations américaines bénéficient d'un dollar plus faible. Mais bien sûr, tous les secteurs de l'économie américaine ne bénéficieront pas d'un dollar faible, donc nous devrons voir comment cela se passe.

"Le plus gros problème est la façon dont toute cette incertitude se manifeste. Il n'y a rien que les marchés détestent plus que cela, mais l'administration continue de lancer des grenades pour voir comment les marchés vont réagir."