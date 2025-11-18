Cisjordanie-Un mort et trois blessés dans une attaque à la voiture bélier et à l'arme blanche

Un homme a été tué et trois personnes ont été blessées mardi lors d'une attaque à la voiture bélier et à l'arme blanche en Cisjordanie occupée, ont déclaré l'armée israélienne et les services de secours, dans ce que les autorités israéliennes ont décrit comme une attaque terroriste.

L'attaque, qualifiée de terroriste par les autorités israéliennes, est survenue entre Bethléem et Hébron, à un carrefour situé à l'entrée d'un groupe de colonies israéliennes connu sous le nom de Gush Etzion.

Un porte-parole des services de secours israéliens a déclaré qu'un homme de 71 ans avait succombé à des blessures par arme blanche. L'homme décédé avait été décrit plus tôt dans la journée comme étant âgé de 30 ans. Une femme, un garçon et un autre homme ont été blessés.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a indiqué que deux assaillants avaient également été tués par des soldats, sans donner plus de détails.

L'armée israélienne a ajouté que des explosifs avaient été trouvés dans le véhicule utilisé par les assaillants et étaient en cours de neutralisation par des démineurs.

L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat.

Cette attaque est le dernier incident en date en Cisjordanie, où les Palestiniens sont confrontés à des restrictions militaires renforcées et à une recrudescence des attaques violentes de la part des colons juifs depuis le début de la guerre à Gaza, il y a deux ans.

Israël subit une pression internationale croissante pour mettre fin aux attaques contre les Palestiniens en Cisjordanie.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu convoquera jeudi une réunion d'urgence des ministres et des responsables de la sécurité afin de discuter des mesures à prendre pour traduire en justice les Israéliens qui attaquent des Palestiniens, ont déclaré de hauts responsables.

Le ministre de la Défense, Israël Katz, a déclaré lundi que le gouvernement prendrait des mesures sans précédent dans les semaines à venir en allouant des ressources et des fonds à la lutte contre la violence israélienne.

