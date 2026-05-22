Cisjordanie-Paris, Londres, Berlin, Rome pressent Israël de mettre fin aux exactions des colons

Israël doit mettre fin à l'expansion des colonies en Cisjordanie et sanctionner les actes de violence commis par des colons, soulignent vendredi dans une déclaration commune le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Allemagne, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

"Au cours des derniers mois, la situation en Cisjordanie s'est significativement détériorée. La violence des colons a atteint des niveaux sans précédent", peut-on lire.

Les signataires mettent en cause la politique du gouvernement de Benjamin Netanyahu : "Les politiques et les pratiques du gouvernement israélien, notamment la poursuite du renforcement du contrôle israélien, compromettent la stabilité et les perspectives d'une solution à deux États."

Le gouvernement israélien n'a pas réagi dans l'immédiat à une demande de commentaire.

"Nous appelons le gouvernement israélien à mettre fin à l'expansion des colonies et de ses pouvoirs administratifs, à veiller à ce que les colons auteurs d'actes de violence répondent de leurs actes et à enquêter sur les allégations visant les forces israéliennes", déclarent les sept pays, lui demandant de renoncer au projet controversé de colonie E1.

Ils mettent en garde les entreprises contre toute candidature à des appels d'offres pour la zone E1 et d'autres projets de colonies.

"Elles doivent être conscientes des conséquences juridiques et réputationnelles liées à leur participation à la construction de colonies, y compris au risque de s’engager elles-mêmes dans de graves violations du droit international", indique la déclaration.

(Reportage Crispian Balmer, Nathan Vifflin pour la version française, édité par Sophie Louet)