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Cinq morts dans des frappes israéliennes à Gaza
information fournie par Reuters 10/10/2026 à 13:31

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Des frappes israéliennes ont tué au moins cinq Palestiniens dans la bande de Gaza lors de deux attaques distinctes samedi, ont déclaré des responsables de la santé.

Selon des médecins, une frappe israélienne a tué quatre personnes près du centre commercial Panda Mall dans la ville de Gaza, tandis qu'une autre a fait un mort dans le quartier de Tuffah, plus au sud de la ville.

L'armée israélienne a déclaré que les deux frappes visaient des combattants, sans fournir davantage d'informations.

Israël a intensifié ses frappes contre le Hamas ces dernières semaines, affirmant que le groupe militant palestinien se réarmait et menait des attaques en violation du cessez-le-feu.

(Nidal al-Mughrabi; version française Nicolas Delame)

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2 commentaires

  • 14:44

    Netanyahou-hou et son gouvernement d'extrême droite massacreront jusqu'au dernier les gazaouis, élection oblige. Et comme ce qu'il reste de force de gauche est inaudible, l'espoir est faible. Ici et ailleurs la barbarie triomphe au mépris de toute humanité. L'avenir d' Israël est sombre.

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