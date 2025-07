Cinq bonnes raisons de se réjouir du retour d’Aubameyang à l’OM

Un an après son escapade saoudienne, Pierre-Emerick Aubameyang remet à 36 ans le cap sur Marseille. Si certains parlent déjà d’un retour en héros, d’autres préfèrent garder les pieds sur terre. Une chose est sûre : le Gabonais reste l’une des principales attractions de ce mercato estival. Au moins pour ces cinq raisons.

→ Parce que c’est le retour d’un des plus gros dripeurs du foot mondial

Un short Louis Vuitton pour faire ses courses, une Lambo chromée pour aller à l’entraînement, des calbut’ fluos qui valent deux fois ton loyer, et des crêtes dégradées qui partent à la verticale : Aubameyang n’a jamais fait dans la discrétion, ni dans la sobriété. Alors oui, parfois c’est de mauvais goût (souvent même), comme ce jour où le Gabonais s’était pointé au Canal Football Club avec son mythique costume doré, ou lors de cette fameuse cérémonie du Ballon d’or africain 2016 où il avait débarqué en casquette rouge fluo et un tee-shirt assorti. Mais dans une Ligue 1 aseptisée où la majorité des joueurs ont tous la même doudoune, la même banane en bandoulière et la même bio Insta, ça fait du bien de revoir un mec qui tente encore des choses. Et puis vous en connaissez encore beaucoup, vous, des joueurs qui tapent des saltos après leurs buts ?

Par Titouan Aniesa pour SOFOOT.com