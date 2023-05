Cigarette : chaque minute, 15 personnes meurent dans le monde à cause du tabac

Il s'agit encore et toujours de la première cause évitable de mortalité. Sur l'ensemble du globe, une personne meurt toutes les quatre secondes dans le monde à cause de la cigarette, soit 15 à chaque minute. Alors que la journée mondiale sans tabac est célébrée ce mercredi 30 mai par l'OMS, voici différents points à connaître sur cette addiction qui dépasse les frontières.

Sur une population de 8 milliards d'humains, les fumeurs sont estimés à plus d'un milliard par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et The Tobacco Atlas. Chaque année, ils consument plus de 5 000 milliards de cigarettes, d'après The Tobacco Atlas, centre d'information sur le tabac de l'ONG américaine Vital Strategies et de l'Université de l'Illinois à Chicago.

Mais grâce aux mesures anti-tabac des États, avec notamment les hausses de taxes, et face à l'émergence récente de la cigarette électronique, la proportion de fumeurs est globalement en baisse depuis plusieurs années. Un tiers de la population mondiale de plus de 15 ans fumait en 2000, cette proportion est aujourd'hui tombée à près de 20 %.

Comment arrêter de fumer sans grossir

La Chine mauvais élève, 100 millions de morts au 20e siècle

Pays le plus peuplé au monde, la Chine est aussi celui qui compte le plus grand nombre de fumeurs. Le pays aux 1,4 milliard d'habitants, compte près 300 millions de fumeurs (chiffre 2020 de l'OMS).

Sport et tabac : la

... Source LePoint.fr