Chutes de neige dans l'ouest de la France, 26 départements en vigilance orange
information fournie par AFP 05/01/2026 à 12:03

Vue aérienne d'un étang gelé à Hédé-Bazouges, en Ille-et-Vilaine, lors d'une vague de froid, le 5 janvier 2026 ( AFP / Damien MEYER )

26 départements ont été placés lundi en vigilance orange neige-verglas, notamment la Bretagne et la Normandie où des chutes de neige soutenues ont balayé les côtes dans la matinée, perturbant par endroits la circulation routière.

Les intempéries doivent s'étendre en cours de journée au bassin parisien, avec localement jusqu'à 5 cm sur les routes et les trottoirs, puis aux Pays de la Loire et au Poitou-Charentes, avec des chutes de neige qui pourraient atteindre jusqu'à 15 cm en Vendée et Charente-Maritime dans la soirée, prévient Météo-France.

"Le département de la Manche connaît un épisode neigeux d'ampleur exceptionnelle depuis hier soir", avec 3 à 7 centimètres de neige en plaine, a déclaré le préfet de la Manche, Marc Chappuis, interrogé sur BFMTV.

Lundi matin, les pompiers de la Manche recensaient 13 accidents de la circulation "en lien avec les conditions météorologiques", qui ont fait autant de blessés légers.

La neige a notamment perturbé la circulation sur la rocade de Coutances, où les automobilistes ont été contraints de stationner sur le bas-côté, a indiqué le préfet.

En Seine-Maritime voisine, "face à l'intensification des chutes de neige", l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes a été étendue à tous les axes du département, a annoncé la préfecture.

Des mesures similaires ont été mises en oeuvre dans les départements bretons et normands, où les transports scolaires avaient été suspendus par mesure de précaution.

A Rouen, les Jeunes agriculteurs qui avaient prévu de bloquer le pont de Normandie lundi à la mi-journée, notamment pour protester contre l'accord européen avec le Mercosur, ont reporté leur action en raison des intempéries et des arrêtés interdisant la circulation des poids-lourds.

- Paris et sa région concernés -

Selon le dernier bulletin de Météo-France, les chutes de neige devaient continuer toute la matinée de lundi sur les départements côtiers entre Bretagne et Normandie, avec une tenue au sol rapide compte-tenu des températures négatives ( AFP / ROBERT FRANCOIS )

Selon le dernier bulletin de Météo-France, les chutes de neige devaient continuer toute la matinée de lundi sur les départements côtiers entre Bretagne et Normandie, avec une tenue au sol rapide compte-tenu des températures négatives.

Dans l'après-midi, ces précipitations neigeuses vont s'étendre vers le sud en direction des Pays de Loire et du bassin parisien, jusqu'à l'Oise, avant de gagner Poitou-Charentes dans la soirée.

La quantité de neige attendue au cours de cet épisode va de 2 à 3 cm sur la région parisienne et l'Oise (localement 5 cm), 3 à 7 cm sur la Normandie (10 cm possibles sur les hauteurs) et 5 à 10 cm sur la Bretagne et les Pays de la Loire.

La Vendée et la Charente-Maritime, avec des chutes de neige pouvant atteindre jusqu'à 15 cm, sont identifiées comme les départements "les plus exposés".

Un étang gelé Hédé-Bazouges, en Ille-et-Vilaine, le 5 janvier 2026 ( AFP / Damien MEYER )

"Dans la nuit de lundi à mardi, après les chutes de neige, les gelées seront encore marquées, ce qui rendra les conditions de circulation très délicates jusqu'à mardi matin", prévient Météo-France.

Cette vigilance orange pour neige et verglas est valable jusqu'à mardi matin et une nouvelle extension pourrait être annoncée dans la journée.

Sur le reste de la France, le temps est "glacial avec de fortes gelées et des brouillards givrants parfois tenaces", du Poitou au Centre et au Nord-Est, selon Météo-France.

