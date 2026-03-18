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Chute du taux de vaccination infantile dans le Michigan
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 19:09

Les taux de vaccination chez les jeunes enfants de l'Etat du Michigan ont fortement chuté au cours de la première année du deuxième mandat du président américain Donald Trump, ce qui suggère que les attaques contre la vaccination du secrétaire à la santé Robert Kennedy Jr semblent produire leurs effets.

Selon une analyse des données de l'État réalisée par Reuters, le taux de couverture vaccinale des jeunes enfants de l'État ayant reçu une série de sept vaccins avant leur troisième anniversaire, était de 66,5% en janvier 2026, soit une chute de trois points en un an.

Cette baisse est environ 13 fois supérieure à la variation annuelle moyenne enregistrée au cours des 18 dernières années. Les seules années où le taux a chuté plus fortement ont été celles de la pandémie de COVID-19 en 2020 et de la crise financière de 2008, qui a particulièrement touché le Michigan.

Le Michigan, qui figure par les "Swing States" ou "Etats pivots, offre un aperçu unique de l'impact du démantèlement, par Robert Kennedy Jr, des politiques de vaccination qui ont permis d'éviter avec succès de grandes épidémies pendant des décennies.

Le Michigan est en effet un des rares Etats américains à publier chaque mois des données détaillées sur les taux de vaccination. Une estimation nationale n'est attendue que plus tard dans l'année.

"La tendance observée dans le Michigan est préoccupante compte tenu de la taille et de la diversité de cet État, même si elle ne permet pas de prédire les taux à l'échelle nationale", a déclaré Mathew Kiang, maître de conférences en épidémiologie à l'université de Stanford.

"Ce que s'y passe se produit très certainement dans d'autres États", a-t-il ajouté.

Selon les données de l'État, la baisse enregistrée dans le Michigan entre janvier 2025 et janvier 2026 représente environ 4.500 enfants en bas âge supplémentaires présentant un risque accru de développer une forme grave de la maladie.

Ces enfants peuvent également constituer un risque pour les nourrissons trop jeunes pour être vaccinés et pour les adultes immunodéprimés, ont noté les responsables de la santé.

Depuis des années, Robert Kennedy Jr défend l'idée, contraire aux preuves scientifiques, selon laquelle les vaccins usuels administrés aux enfants font augmenter les cas d'autisme et les maladies chroniques, estimant qu'ils présentent plus de dangers que les maladies qu'ils préviennent.

Depuis qu'il est à la tête du département de la Santé, Robert Kennedy Jr a amplifié ce discours anti-vaccins. De telles opinions, autrefois confidentielles et limitées à des communautés restreintes sur les réseaux sociaux, sont désormais relayées par le gouvernement fédéral.

(Dan Levine, Benjamin Lesser et Kat Stafford, version française Benoit Van Overstraeten)

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