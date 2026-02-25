Christophe Leribault nommé à la présidence du musée du Louvre

(Actualisé avec ministère de la Culture, réaction d'un responsable syndical, précisions)

Christophe Leribault, actuel président du château de Versailles, a été nommé président du musée du Louvre en remplacement de Laurence des Cars, a annoncé mercredi la porte-parole du gouvernement à l'issue du conseil des ministres.

L'Elysée avait annoncé mardi que Laurence des Cars avait remis sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée par "besoin d'apaisement" après le cambriolage retentissant dans le célèbre musée parisien en octobre dernier, mais aussi un mouvement de grève des agents.

Historien de l'art, spécialiste du XVIIIe siècle, Christophe Leribault, 62 ans, occupait la présidence du château de Versailles depuis 2024, après avoir dirigé le musée d'Orsay et l'Orangerie. Il connaît bien le musée du Louvre, où il a été adjoint au chef du département des arts graphiques de 2006 à 2012.

"Christophe Leribault aura pour priorité de renforcer la sûreté et la sécurité du bâtiment, des collections et des personnes, de restaurer un climat de confiance et de porter, avec l'ensemble des équipes, les transformations nécessaires au musée", déclare le ministère de la Culture dans un communiqué.

"Il s'attachera, dans un dialogue constant et attentif avec la tutelle, à définir les différentes étapes de réalisation du projet Louvre Nouvelle Renaissance", ajoute le ministère, en évoquant les chantiers de rénovation technique dont le musée a besoin, ainsi que l'aménagement de parcours et espaces muséographiques visant à répondre aux attentes des visiteurs toujours plus nombreux.

La nomination de Christophe Leribault, dont le bilan à la tête du château de Versailles est considéré comme positif, avec notamment l'organisation des épreuves d'équitation des Jeux olympiques de Paris en 2024 et quelque 8 millions d'euros de dons philanthropiques, semble bien accueillie au Louvre.

"C'est quelqu'un qui connaît le secteur des musées de l'État et (qui) a montré à chaque fois qu'on a été en discussion avec lui une appétence, une envie de travailler avec le collectif", a déclaré à Reuters Alexis Fritche, secrétaire général de la CFDT-Culture.

"C'est ce qui a manqué avec la gouvernance de Laurence des Cars", a ajouté le responsable syndical. "On ne savait pas où on allait."

Pour Alexis Fritche, il appartiendra à Christophe Leribault de renouer le dialogue avec le personnel du musée du Louvre, notamment sur la question des conditions de travail qui a provoqué les mouvements de grève, tout en s'attaquant aux problèmes de sécurité mis en lumière par le spectaculaire vol des bijoux impériaux et en fixant des orientations claires à l'établissement.

