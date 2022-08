Christie’s organise la vente du siècle

Christie's a décroché la vente d’une partie des collections d’art réunies par Paul Allen, décédé en 2018. (© AFP)

La mise aux enchères chez Christie's de la collection de tableaux de Paul Allen, cofondateur de Microsoft, devrait dépasser le milliard de dollars en novembre prochain.

La maison de ventes Christie’s a décroché la vente d’une partie des collections d’art réunies par Paul Allen, décédé en 2018. Paul Allen n’est autre que le cofondateur, avec Bill Gates, du géant de l’informatique Microsoft, dont la fortune était estimée à 20 milliards de dollars en 2018.

La vente prévue en novembre à New-York s’annonce exceptionnelle puisque la maison de ventes propriété du groupe Artémis, société de la famille Pinault, en espère un milliard de dollars, soit l’équivalent de 3,73 millions d’actions du groupe Microsoft au prix de 268,09 dollars (cours du 29 août).

Une estimation de 100 millions de dollars pour La Montagne Sainte-Victoire de Cézanne

La vente baptisée Visionary : The Paul G. Allen Collection réunit plus de cent-cinquante chefs-d'oeuvre couvrant 500 ans d'histoire de l'art, essentiellement des tableaux de maître comme Botticelli, Canaletto, Brueghel, Cézanne, Gauguin, Seurat, Turner, Jasper Johns , etc. La seule estimation du tableau La montagne Sainte-Victoire de Paul Cézanne (1839-1906) dépasserait les 100 millions de dollars selon Christie’s. L'intégralité du produit de la vente sera consacrée à des œuvres de philanthropie, conformément aux souhaits de Paul Allen.

Collectionneur d'art passionné pendant des décennies, Paul Allen a commencé à exposer des pièces de sa collection à