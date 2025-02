Christian Bombrun devient le directeur général de Webedia

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Christian Bombrun va prendre les rênes de Webedia en tant que directeur général à partir du mois de mars, a annoncé jeudi à l'AFP le groupe de médias et d'influence français.

Il remplace l'ex-patron et fondateur du groupe Cédric Siré, qui a quitté ses fonctions il y a quelques semaines, tandis que le groupe a également annoncé mardi le départ de Michèle Benzeno, sa directrice générale adjointe.

Présidente du directoire de Webedia, Véronique Morali avait repris par intérim les fonctions de directrice générale après le départ de Cédric Siré.

Né en 1971, Christian Bombrun était depuis plus de deux ans le directeur des services numériques du groupe sud-africain MTN, l'un des principaux opérateurs télécoms en Afrique.

Au sein du groupe Orange de 2013 à 2021, il a notamment été le directeur Produits et Services de l'opérateur téléphonique et directeur d'Orange Content (télévision payante, services de vidéo à la demande, etc.)

Avant cela, il a été directeur marketing chez Canal+ et directeur général adjoint de M6 web.

Il a également participé à la campagne électorale d'Emmanuel Macron en 2022 en tant que conseiller communication et stratégie numérique.

Fondé en 2007 puis racheté en 2013 par Fimalac, propriété du milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière, Webedia est un poids lourd des médias en ligne et du divertissement.

Le groupe édite de grands portails thématiques en ligne sur le cinéma (Allociné, The Box Office Company) et les jeux vidéo (Jeuxvideo.com).

Il revendique chaque mois "plus de 250 millions de visiteurs uniques et téléspectateurs dans le monde".

Webedia inclut également une activité de production audiovisuelle particulièrement présente dans le secteur de l'e-sport, combiné à un puissant réseau d'influenceurs, qui compte notamment les stars du web Inoxtag, Just Riadh ou Domingo.

L'entreprise a toutefois connu ces dernières années plusieurs départs de figures d'internet comme Squeezie, numéro 2 français sur YouTube, ou encore le duo McFly et Carlito.