Chômeurs seniors : un député Renaissance propose une prime de retour à l'emploi

Marc Ferracci à Paris le 20 octobre 2022. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Objectif : inciter les salariés âgés à retrouver un emploi. Le député Renaissance Marc Ferracci, proche d'Emmanuel Macron, propose d'accorder aux seniors une prime proportionnelle au montant de leurs droits restants à l'allocation chômage, tout en raccourcissant leur durée d'indemnisation. "J'ai proposé une prime de retour à l'emploi pour les salariés au-delà d'un certain âge, qui leur permettrait de compenser la décote salariale qu'ils subissent" souvent par rapport à leur emploi précédent, a indiqué mardi Marc Ferracci à l'AFP.

Le 16 janvier, le chef de l'Etat avait annoncé un "acte II de la réforme du marché du travail" avant de déclarer le lendemain, au Forum de Davos (Suisse), vouloir "durcir les règles de l'assurance chômage" en France. Pour le député Renaissance, qui a inspiré les ordonnances travail de 2017 et la première réforme de l'assurance chômage en 2019, la durée d'indemnisation des chômeurs de plus de 55 ans doit être ramenée au même niveau que celle des demandeurs d'emploi plus jeunes, c'est-à-dire 18 mois au lieu de 27. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a déjà défendu la même idée l'automne dernier.

En compensation, la prime proposée par Marc Ferracci serait d'autant plus élevée que le chômeur senior retrouverait un emploi plus vite, puisque son montant correspondrait au cumul du reste de ses droits, à verser en deux fois, lors de sa prise de poste et six mois plus tard. Les conditions d'indemnisation des chômeurs seniors font partie de la négociation sur l'emploi des seniors engagée en décembre et qui se poursuivra jusqu'en mars, dont l'issue conditionnera l'agrément d'un nouvel accord d'assurance chômage trouvé en novembre.

Pour dynamiser le marché du travail, Marc Ferracci voudrait par ailleurs multiplier les possibilités pour les entreprises de déroger aux accords de branche. Aujourd'hui "sur un certain nombre de thèmes essentiels (dont les salaires minima hiérarchiques), l'accord d'entreprise ne peut pas déroger à l'accord de branche, sauf dans un sens plus favorable", rappelle-t-il. "Donnons la possibilité aux entreprises qui viennent d'être créées, dans les trois ou cinq premières années d'existence, de choisir d'appliquer ou de ne pas appliquer la convention collective", propose le député qui souligne que "la survie des entreprises se joue dans les cinq premières années".