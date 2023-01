Cholestérol : la levure rouge de riz est-elle efficace ?

Chaque vendredi, retrouvez sur Le Point.fr la chronique nutrition du Pr Boris Hansel, endocrinologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris. Il est également animateur de la chaîne santé PuMS sur YouTube.

La levure rouge de riz est une substance naturelle extrêmement efficace pour faire baisser le cholestérol dans le sang ! Pourtant elle est peu utilisée, contrairement aux statines, le traitement de référence pour les personnes qui ont une hypercholestérolémie. On va comprendre pourquoi ensemble !

La levure rouge de riz – et non pas la levure de riz rouge ! – est une moisissure de couleur rouge qui est cultivée sur du riz… Elle est vendue sous forme de complément alimentaire pour réduire le cholestérol sanguin. Et ça fonctionne. En moyenne, on note une baisse de 20 à 30 % du taux de cholestérol LDL, celui qu'on souhaite réduire pour protéger les artères. Cet effet est l'équivalent de celui observé avec une dose moyenne de statines. Ce n'est pas étonnant car la levure rouge de riz, en réalité, contient de la monacoline… qui est en fait une statine. Bref, on vend sous forme de complément alimentaire ce qui ressemble en tout point à un médicament… mais qui est séduisant car il est « naturel ».

Si le produit diminue le taux de cholestérol sanguin, les chercheurs pensent qu'il réduit aussi le risque d'attaque

