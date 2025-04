Chine: rebond des exportations en mars supérieur aux prévisions

Les exportations chinoises ont bondi de 12,4% en mars sur un an, selon des données officielles publiées lundi, signe d'une augmentation des expéditions peu avant l'entrée en vigueur des droits de douane astronomiques de Washington sur les produits chinois.

( AFP / JADE GAO )

Ce chiffre dépasse largement les prévisions d'économistes interrogés par l'agence Bloomberg (+4,6%) pour atteindre un total de 313 milliards de dollars en mars, d'après les Douanes chinoises.

L'Etat-parti chinois s'est fixé un objectif ambitieux d'environ 5% de croissance en 2025, malgré une crise persistante de l'immobilier et une confiance des ménages en berne.

Cet objectif est désormais menacé par des surtaxes colossales imposées par l'administration Trump sur la plupart des produits chinois, au terme d'une surenchère douanière entre les deux premières puissances mondiales.

Anticipant ces droits de douane supplémentaires, les exportateurs chinois ont expédié 40,1 milliards de dollars de biens vers les Etats-Unis en mars, soit une hausse d'environ 9% en mars sur un an, selon les chiffres des Douanes chinoises.

"Les fabricants se sont précipités pour expédier des marchandises vers les Etats-Unis", note Julian Evans-Pritchard, analyste de l'économie chinoise chez Capital Economics.

Mais "les expéditions devraient diminuer au cours des mois et des trimestres à venir", ajoute-t-il.

Les importations chinoises ont dans le même temps chuté de 4,3% en mars sur un an, indiquant une consommation interne toujours morose.

- "Il faudra un miracle" -

La deuxième économie mondiale fait face à une crise persistante de l'immobilier et une confiance en berne des ménages qui pèsent sur la consommation.

Ces difficultés internes étaient jusqu'alors palliées par des exportations vigoureuses, désormais menacées par l'aggravation des tensions commerciales avec Washington.

L'administration Trump a annoncé des droits de douane de 145% sur les produits chinois, tandis que Pékin a répliqué par une surtaxe de 125% sur les produits américains.

Washington a certes donné des signes de relâchement vendredi, en accordant des exemptions pour les smartphones, les ordinateurs portables ou encore les semi-conducteurs, dont la Chine est un producteur majeur.

Mais "cela pourrait prendre des années avant que les exportations chinoises ne retrouvent leurs niveaux actuels", estime Julian Evans-Pritchard.

"On observe déjà des signes de réacheminement des expéditions via des pays tiers - les exportations vers le Vietnam et la Thaïlande se sont nettement accélérées le mois dernier", ajoute-t-il.

Face à ces défis externes, l'Etat-parti espère faire de la consommation interne un des nouveaux moteurs de la croissance.

Les dirigeants chinois ont annoncé l'an dernier une série de mesures de relances de l'économie, notamment une baisse des taux d'intérêt et une augmentation du plafond de la dette des administrations locales.

"Après un début d'année lent, la demande intérieure a commencé à se redresser récemment, grâce à une nouvelle intensification du soutien budgétaire", note ainsi Julian Evans-Pritchard.

Mais l'excédent commercial chinois continuera de constituer "une source de tensions continues avec de nombreux partenaires commerciaux de la Chine", ajoute-t-il.

Dans ce contexte de bras de fer douanier, "il faudra un miracle pour atteindre l'objectif de croissance de 5% du gouvernement", affirme à l'AFP Sarah Tan, économiste chez Moody’s Analytics.