Chine: projet de fusion de deux constructeurs automobiles étatiques (média)

Deux des plus gros constructeurs automobiles étatiques chinois sont en "discussions avancées" pour fusionner, a rapporté mercredi le New York Times, à l'heure où Pékin pousse ces géants du secteur à être moins dépendants de partenaires étrangers et à innover dans l'électrique.

( AFP / STR )

Selon le quotidien américain, qui cite des sources proches du dossier, "Dongfeng Motor et Changan Automobile ont mené des discussions approfondies sur les modalités d'un rapprochement et ont informé leurs partenaires étrangers" ayant des coentreprises avec eux.

Selon les chiffres de Bloomberg, Changan affiche une valorisation boursière d'environ 15,4 milliards de dollars et Dongfeng de 4,9 milliards de dollars.

Après avoir longtemps été le partenaire du français Renault, Dongfeng ("Vent d'Est") reste associé en Chine au japonais Nissan et au sud-coréen Hyundai, tandis que Changan est le principal partenaire de l'américain Ford sur le marché chinois depuis plus de 20 ans.

Les revenus et bénéfices des deux groupes chinois dépendent fortement de la production de véhicules sous ces marques étrangères.

En les ajoutant à leurs propres marques, Dongfeng et Changan représentent à eux deux des volumes de production d'environ cinq millions de véhicules par an selon le NYT.

Ce total représente presque autant que General Motors ou Stellantis (Fiat, Chrysler et Peugeot), et davantage que le champion chinois de la voiture électrique BYD (4,3 millions).

Une fusion serait une consolidation majeure du marché chinois, où les géants automobiles contrôlés par l'Etat sont en difficultés face à l'essoufflement des ventes des voitures de marques étrangères qu'ils produisent et face à la concurrence acérée de constructeurs privés très innovants, comme BYD ou Xpeng, appréciés des consommateurs.

La Chine exhorte justement ses constructeurs automobiles étatiques à devenir plus indépendants en termes de technologie, d'innovation et de compétitivité.

"Les deux entreprises disposent de capacités de production de voitures à essence bien supérieures à la demande: Pékin espère qu'une fusion permettra de fermer les usines aux capacités excédentaires pour se développer davantage dans l'électrique", insiste le New York Times.

Le marché digérait l'information mercredi: vers 03H00 GMT, l'action Changan Automobile reculait de 0,61% à Shenzhen, tandis que Dongfeng Group s'appréciait en revanche de 1,30% après s'être initialement replié.

Par ailleurs, "Dongfeng est l'un des principaux fournisseurs de véhicules militaires de l'Armée populaire de libération, et Changan une filiale d'un sous-traitant militaire chinois", ce qui pourrait en faire un fournisseur militaire "de premier plan", estime le quotidien américain.

Les deux constructeurs n'ont pas commenté dans l'immédiat ces informations, mais avaient indiqué chacun dans des communiqués diffusés début février qu'ils envisageaient un changement de structure de capital, sans précision.