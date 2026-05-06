information fournie par Boursorama avec AFP • 06/05/2026 à 08:21

Chine: les services progressent à un rythme accéléré

L'activité dans les services en Chine a poursuivi à un rythme accéléré en avril son expansion en cours depuis plus de trois ans, montre un indice indépendant publié mercredi.

L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI) pour les services, calculé par les agences S&P Global et RatingDog, s'est établi le mois dernier à 52,6 (52,1 en mars).

C'est le 40e mois consécutif d'expansion depuis janvier 2023.

Un chiffre au-dessus de 50 témoigne d'une expansion de l'activité. En dessous, il montre une contraction.

La perspective à 12 mois s'est améliorée, notent S&P Global et RatingDog dans un communiqué. "Les pressions sur les coûts ont atteint leur plus haut niveau de 2026, mais sont restées globalement modérées, permettant une nouvelle réduction des charges", disent-ils.

"Cette accélération de l'activité s'explique par une reprise du rythme de croissance des nouvelles commandes", disent-ils.

"Le marché intérieur est demeuré un moteur essentiel de la demande" alors que "les nouvelles commandes à l'exportation ont diminué pour le deuxième mois consécutif", mais seulement de manière minime, observent-ils.

Les données du mois d'avril révèlent "un optimisme prédominant parmi les prestataires de services chinois concernant les niveaux d'activité attendus pour l'année à venir", disent-ils.

L'indice PMI composite de production, qui agrège services et industrie manufacturière, a également progressé en avril, à 53,1 (51,5 en mars). C'est la deuxième progression la plus forte depuis mai 2024, disent S&P Global et RatingDog.