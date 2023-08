Chine : la réévaluation des prix de l'immobilier appelle à la sélectivité des actions

Chine

Ce qu'il faut retenir des dernières évolutions du secteur immobilier chinois et leurs conséquences en matière d'investissement

Point de vue sur l'économie chinoise

À moyen terme, nous nous montrons plus prudents à l'égard de l'économie chinoise. Malgré de modestes signes de reprise, les données récentes montrent que la croissance économique reste molle et inférieure à nos prévisions initiales, ce qui indique une faiblesse persistante.

Dans ce contexte, nous avons ajusté nos prévisions de croissance pour 2023 de 5,1% à 4,9%. Nous avons également revu à la baisse nos prévisions de croissance pour 2024 et 2025, reflétant notre vision d'une transition économique plus rapide vers un taux de croissance de 3%.

Alors que les décisions politiques sont progressivement annoncées, elles sont souvent éclipsées par les défis auxquels sont confrontés différents secteurs, en particulier le marché du logement, qui est de nouveau en proie à une forte correction. Malgré l'ampleur de l'assouplissement, qui pourrait augmenter avec le ralentissement de la croissance économique, le « seuil de douleur » est devenu plus incertain. Selon nous, le calendrier de lancement des mesures de relance budgétaire du gouvernement central est un facteur crucial à surveiller pour la croissance de la Chine. Nous pensons que pour relancer efficacement la croissance, les décideurs politiques chinois doivent mettre en place un programme d'assouplissement budgétaire substantiel équivalant à au moins 2% du PIB, mais le calendrier reste très incertain.

Point de vue sur le secteur immobilier chinois

Les incidents de crédit impliquant Country Garden et la société fiduciaire Zhongrong ont eu un impact négatif sur la confiance des investisseurs. Nous continuerons à surveiller tout effet de contagion supplémentaire. Le système financier chinois étant caractérisé par une forte intervention de l'État, nous ne pensons pas que la crise sera systémique comme celle de 2008 aux États-Unis. Les marchés pourraient assimiler les effets de cette crise sur plusieurs années.

La forte correction du secteur immobilier chinois n'est pas encore terminée, et il est probable que les ventes chutent à nouveau de plus de 10% en 2024. Notre position prudente reflète les attentes d'un assouplissement limité de la politique du logement et de la faible demande des villes de rang inférieur (villes hors principales métropoles), qui représentent la majorité des ventes de logements neufs.

L'objectif de Pékin est de provoquer un déclin contrôlé du secteur immobilier. C'est pourquoi l'assouplissement de la politique du logement a été limité de manière tactique pour ne soutenir que la demande rigide (peu sensible aux fluctuations de prix). Cette politique est mise en œuvre au cas par cas dans chaque ville. Cependant, il devient de plus en plus difficile de contrer la baisse structurelle de la demande en utilisant des mesures d'assouplissement cycliques. En matière de crédit, le risque d'événements négatifs supplémentaires parmi les promoteurs immobiliers privés restants ne peut être exclu : cela justifie une approche prudente dans le secteur du logement.

Perspectives pour les actions chinoises

L'évaluation des classes d'actifs chinoises implique à la fois un positionnement stratégique et une prudence à court terme en raison du ralentissement cyclique. Nous avons récemment adopté une position neutre et sélective sur les actions chinoises, compte tenu de l'affaiblissement du secteur immobilier, sur lequel nous sommes négatifs (en particulier sur les promoteurs). Dans les semaines à venir, nous nous attendons à ce que les différentes initiatives du gouvernement chinois (c'est-à-dire la relance de la consommation, les réductions d'impôts pour les petites et moyennes entreprises, la stabilisation du taux de change et tout autre assouplissement monétaire potentiel) soient débattues et testées par les marchés, ce qui entraînera davantage de volatilité. Dans l'ensemble, si nous pensons que la baisse des actions chinoises est limitée en raison des valorisations bon marché, nous privilégions les actions de qualité dans des secteurs résilients et les entreprises qui ont la capacité de gagner des parts de marché.

