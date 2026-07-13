Chine-La province du Hebei submergée par des pluies diluviennes

Des inondations dans les provinces septentrionale du Hebei et du Liaoning, dans le nord-est de la Chine, ont submergé des routes et emporté des véhicukes, montrent des des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Le niveau de l'eau a dépassé deux mètres sur certaines routes à Kuancheng, un comté du Hebei, d'après le témoignage d'un habitant relayé par les médias officiels locaux.

Kuancheng, qui compte environ 240.000 habitants, se trouve sur les rives de la rivière Luan.

Des images ont montré plusieurs voitures entrant en collision alors qu'elles flottaient sur une chaussée inondée à Kuancheng, avant d'être emportées par la force du courant.

Ces inondations surviennent après le passage du typhon Bavi, la tempête la plus puissante à avoir frappé la Chine continentale cette année, qui a apporté de fortes pluies sur la côte est et des vents violents dans des villes densément peuplées, mettant à l'épreuve la capacité du pays à faire face aux événements météorologiques extrêmes.

Les autorités ont averti que la tempête déverserait des pluies torrentielles sur les provinces du Jilin, du Liaoning, du Hebei, du Shandong, du Jiangsu et de l'Anhui, aggravant les risques d'inondations dans des zones déjà détrempées par de précédents épisodes pluvieux.

Environ 1.800 villageois étaient bloqués à Kuancheng, a rapporté la chaîne publique CCTV, tandis que les autorités ont expliqué que la relocalisation et la mise en sécurité des habitants constituaient leur priorité absolue. Dans le Liaoning, les autorités ont déclenché l'alerte rouge aux crues soudaines, avertissant d'un risque très élevé.

"Pendant une alerte rouge pour fortes pluies, toutes les suspensions de travail, fermetures d'entreprises et interdictions de rassemblement doivent être pleinement mises en oeuvre", ont déclaré les autorités du Hebei dans un communiqué publié sur WeChat.

Des vidéos sur RedNote, connu en Chine sous le nom de Xiaohongshu, montrent une personne nageant sur le dos le long d'une route où seules les toitures des voitures stationnées restent visibles au-dessus de l'eau. Une autre séquence montre une personne debout sur un paddle pour circuler dans des rues inondées.

Certaines zones du nord-est de la Chine devraient connaître des orages ou des chutes de grêle accompagnés de vents de force 8 ou plus, a rapporté CCTV en citant l'Observatoire météorologique central du pays.

"Dans certaines zones du centre et du nord du Jiangsu, des vents orageux de niveau 10 ou plus se produiront, avec des rafales pouvant atteindre la force 11 ou davantage, et des tornades pourraient survenir localement", a-t-il précisé. Des vents de force 11 peuvent atteindre jusqu'à 117 kilomètres par heure.

(Rédaction de Pékin et Tiffany Le; version française Nicolas Delame)