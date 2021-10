Chine : la croissance s’enrhume

Les coupures d'électricité touchent désormais une vingtaine de provinces, parmi les plus dynamiques du pays. (© Noel Celis / AFP)

Avec une résurgence du Covid et le cas Evergrande, certains moteurs de la croissance chinoise ont des ratés.

Après le virus de Wuhan, du nom de la ville qui serait à l’origine de la pandémie, une nouvelle grippe asiatique ? On peut légitimement se poser la question au vu des derniers chiffres publiés par le Bureau national des statistiques.

Au troisième trimestre, le produit intérieur brut de la Chine n’a progressé en effet «que» de 4,9% en rythme annuel, après une croissance de 7,9% au deuxième trimestre et une envolée de 18,3% au premier.

La décélération de la deuxième puissance économique mondiale, derrière les États-Unis, est donc notable et plus importante qu’anticipé par le marché. Surtout, si on se réfère au trimestre précédent, l’activité est quasi stable, avec une avancée limitée à 0,2%, son rythme le plus faible depuis un an.

Foyers de contamination

Les raisons de cette décélération d’un trimestre à l’autre ? «Elles tiennent d’abord aux effets des confinements rigoureux mis en place pour contrer les cas de contagions dues au virus, mais aussi au ralentissement du secteur immobilier, et enfin aux effets de la crise énergétique», explique Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche à La Banque Postale Asset Management.

De fait, avec l’apparition de nouveaux foyers de contamination dans plusieurs provinces, comme celle du Jiangsu, qui borde la ville de Shanghai, Pékin a décidé cet été de reconfiner localement des centaines de milliers de