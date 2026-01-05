 Aller au contenu principal
Chine-La croissance du secteur des services à un plus bas de six mois-enquête privée
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 06:52

Vue de la ligne d'horizon de la ville et de la rivière Huangpu à Shanghai

L'activité du secteur ‍des services en Chine a progressé en décembre ‌à son rythme le plus faible en ​six mois, alors que ⁠les nouvelles commandes ont ralenti et que ⁠la ‍demande étrangère a ⁠décliné, montre une enquête privée publiée lundi.

L'indice PMI ​des services calculé par RatingDog/S&P Global s'est ⁠établi le mois ​dernier à 52,0 après ​52,1 en ​novembre, soit son niveau ​le ⁠plus bas depuis juin dernier. Il est toutefois resté au-dessus du seuil ‌de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

(Liangping Gao et Ryan Woo; version française ‌Jean Terzian)

