Chine-La croissance du PIB dépasse les attentes au T1

PHOTO DE FICHIER : Entreprises de logistique dans un district de vente en gros de vêtements à Guangzhou

Le ‌produit intérieur brut (PIB) de la Chine a ​progressé de 5,0% en rythme annuel au premier trimestre, montrent des données officielles publiées ​jeudi, dépassant les attentes des analystes alors que les ​décideurs politiques se préparent ⁠à faire face aux répercussions de la ‌guerre en Iran.

Les analystes attendaient une croissance du PIB de 4,8% en ​rythme ‌annuel au premier trimestre. La croissance ⁠était ressortie à +4,5% au quatrième trimestre.

En rythme trimestriel, le PIB chinois a progressé de ⁠1,3% sur ‌la période janvier-mars, selon les données ⁠du Bureau national des statistiques (BNS), comme ‌attendu. La croissance était ressortie à ⁠1,2% en lecture définitive au trimestre ⁠précédent.

Les risques ‌qui pèsent sur la deuxième économie mondiale se ​sont accrus ‌depuis le début de la guerre en Iran. La Chine, première ​importatrice d'énergie dont l'économie est fortement axée sur les exportations, est ⁠en effet particulièrement exposée à un choc pétrolier, qui fait déjà ralentir les échanges commerciaux, grimper les coûts de production et assombrit les perspectives pour l'année.

(Kevin Yao; version française ​Camille Raynaud)