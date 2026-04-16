Chine-La croissance du PIB dépasse les attentes au T1

PHOTO DE FICHIER : Entreprises de logistique dans un district de vente en gros de vêtements à Guangzhou
Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a progressé de 5,0% en rythme annuel au premier trimestre, montrent des données officielles publiées jeudi, dépassant les attentes des analystes alors que les décideurs politiques se préparent à faire face aux répercussions de la guerre en Iran.
Les analystes attendaient une croissance du PIB de 4,8% en rythme annuel au premier trimestre. La croissance était ressortie à +4,5% au quatrième trimestre.
En rythme trimestriel, le PIB chinois a progressé de 1,3% sur la période janvier-mars, selon les données du Bureau national des statistiques (BNS), comme attendu. La croissance était ressortie à 1,2% en lecture définitive au trimestre précédent.
Les risques qui pèsent sur la deuxième économie mondiale se sont accrus depuis le début de la guerre en Iran. La Chine, première importatrice d'énergie dont l'économie est fortement axée sur les exportations, est en effet particulièrement exposée à un choc pétrolier, qui fait déjà ralentir les échanges commerciaux, grimper les coûts de production et assombrit les perspectives pour l'année.
(Kevin Yao; version française Camille Raynaud)
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