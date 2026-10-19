Chine-La croissance du PIB a accéléré au T3, battant les attentes

Des convives partagent un repas autour d'une table de « hot pot » chinois dans un restaurant traditionnel de Pékin

‌Le produit intérieur brut (PIB) ​de la Chine a progressé de 4,5% en rythme annuel ​au troisième trimestre, montrent des ​données officielles publiées ⁠lundi, un rythme supérieur aux ‌attentes des analystes et qui atténue la pression ​pesant ‌sur Pékin pour qu'il ⁠déploie des mesures supplémentaires de stimulus.

Les analystes anticipaient en ⁠moyenne une ‌croissance de 4,4% sur ⁠la période juillet-septembre, après ‌une hausse de ⁠4,3% au deuxième trimestre.

En rythme ⁠trimestriel, le ‌PIB chinois a progressé de ​1,2%, ‌battant le consensus qui ressortait à +1,1% après +0,9% sur ​la période avril-juin.

Pékin a fixé pour ⁠l'année 2026 un objectif de croissance situé entre 4,5% et 5%.

(Kevin Yao, Ellen Zhang et Yukun Zhang; version française ​Jean Terzian)