Chine-La croissance du PIB a accéléré au T3, battant les attentes

Des convives partagent un repas autour d'une table de « hot pot » chinois dans un restaurant traditionnel de Pékin
Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a progressé de 4,5% en rythme annuel au troisième trimestre, montrent des données officielles publiées lundi, un rythme supérieur aux attentes des analystes et qui atténue la pression pesant sur Pékin pour qu'il déploie des mesures supplémentaires de stimulus.
Les analystes anticipaient en moyenne une croissance de 4,4% sur la période juillet-septembre, après une hausse de 4,3% au deuxième trimestre.
En rythme trimestriel, le PIB chinois a progressé de 1,2%, battant le consensus qui ressortait à +1,1% après +0,9% sur la période avril-juin.
Pékin a fixé pour l'année 2026 un objectif de croissance situé entre 4,5% et 5%.
(Kevin Yao, Ellen Zhang et Yukun Zhang; version française Jean Terzian)
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