Chine-La BPC va relever le ratio de réserves obligatoires en devises étrangères

La Banque populaire de Chine (BPC) a annoncé mardi qu'elle allait relever le ratio des réserves obligatoires en devises étrangères des institutions financières, une mesure destinée à ralentir le rythme des gains récents enregistrés par le yuan.

Dans un communiqué, la banque centrale a indiqué que ce ratio serait relevé de deux points de pourcentage, de 4% à 6%, à compter du 15 novembre.

Le yuan a pris plus de 5% face au dollar américain depuis le début de l'année.

La BPC avait pris une décision inverse en septembre 2023, abaissant alors ce ratio de 6% à 4%, afin d'enrayer à l'époque la dévaluation rapide du yuan.

(Liz Lee, avec le bureau de Pékin)