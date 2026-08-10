Chine: l'inflation ralentit encore en juillet, en deçà des estimations

( AFP / PEDRO PARDO )

L'inflation en Chine a décéléré en juillet, plus qu'attendu, à 0,5% sur un an, selon des données officielles publiées dimanche.

L'indice des prix à la consommation (CPI) est la jauge de l'inflation pour les consommateurs dans la deuxième économie mondiale.

Il s'agit de la plus faible progression des prix depuis janvier, selon le Bureau national des statistiques (BNS), et elle s'inscrit en deçà des estimations des analystes sondés par Bloomberg, qui tablaient sur 0,8%.

Le CPI avait déjà légèrement reculé en juin, à 1%.

Le géant asiatique est aux prises avec des pressions déflationnistes persistantes, pâtissant des faibles dépenses des ménages, des excédents de production et d'une grave crise de l'immobilier.

Dans le même temps, l'indice PPI des prix à la production, reflet notamment des coûts dans l'industrie, a lui aussi décéléré en juillet, à 3,5% sur un an, contre 4,1% en juin. Là encore en dessous des prévisions de Bloomberg (3,8%).

"L'élan économique s'est ramolli" au deuxième trimestre 2026, souligne dimanche dans un note Zhiwei Zhang, président et économiste en chef de Pinpoint Asset Management.

M. Zhang ajoute qu'il faudra plusieurs mois pour évaluer les effets sur la demande d'un "renforcement des dépenses publiques comme réponse politique", discuté lors d'une réunion du comité exécutif du Parti communiste chinois (PCC) fin juillet.

Ces statistiques sont particulièrement surveillées à l'heure où Pékin entend faire de la consommation intérieure un pilier central de la croissance, s'éloignant des moteurs traditionnels que sont les exportations et l'industrie manufacturière.

Les chiffres de dimanche sont publiés deux jours après des statistiques d'exportations et d'importations solides pour le mois de juillet, tirées vers le haut par le boom mondial de l'intelligence artificielle (IA) qui stimule la demande pour ses produits technologiques.