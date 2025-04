Chikungunya : le vaccin sur le banc des accusés

L'épidémie de chikungunya, virus transmis par les piqûres de moustiques, frappe durement les 24 communes de la Réunion. Depuis le début de l'année 2025, plus de 40 000 cas ont été recensés. Il s'agit de la vague de contamination la plus violente depuis celle de 2005, où près de 40 % de la population avait été touchée. Face à cette épidémie, une campagne inédite de vaccination à destination des plus de 65 ans, les plus sujets aux formes graves de la maladie, a commencé sur l'île le 7 avril, avant d'être brutalement interrompue ce samedi 26 avril 2025. Que s'est-il passé ? Fallait-il utiliser ce vaccin chez les séniors ?

Cette décision fait suite à l'apparition entre le 23 et le 25 avril de trois « événements indésirables graves » chez des personnes âgées de plus de 80 ans, présentant des comorbidités, qui venaient d'être vaccinées. Ces trois personnes ont développé des symptômes similaires à ceux d'une forme grave de chikungunya quelques jours après l'injection. L'une d'elles est décédée. Dès le départ, l'Agence du médicament avait annoncé qu'elle mettrait en place « une surveillance renforcée » des éventuels effets secondaires post-vaccination.

« C'est un nouveau vaccin, donc les autorités sanitaires ont logiquement demandé un essai de phase quatre – en “vie