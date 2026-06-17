Chikungunya, dengue, Zika: plus de 210 cas importés dans l'Hexagone depuis début mai

Plus de 210 cas importés de chikungunya, dengue et Zika, trois arboviroses transmises par des moustiques tigres, ont été recensés en France hexagonale depuis début mai ( AFP / Martin LELIEVRE )

Plus de 210 cas importés de chikungunya, dengue et Zika, trois arboviroses transmises par des moustiques tigres, ont été recensés en France hexagonale depuis début mai et le démarrage de la surveillance renforcée de cette famille de maladies virales, selon un bilan publié mercredi par Santé publique France.

Du 1er mai, début de cette surveillance, jusqu’au 14 juin 2026, 164 cas importés de dengue, 43 de chikungunya et 4 cas de Zika ont été identifiés, précise l'agence sanitaire.

Les cas "importés" concernent des personnes ayant voyagé dans des régions du monde où circulent de manière endémique ces virus transmis par une piqûre de moustique tigre.

Jusqu'ici, cette année, aucun cas autochtone n'a été identifié, mais les spécialistes sont certains qu'il y en aura cet été dans l'Hexagone, où les fortes chaleurs sont, comme ailleurs en Europe, plus précoces, plus fréquentes et plus intenses.

Cumulé à la mondialisation et à l'urbanisation, le réchauffement climatique a en effet facilité l'implantation du moustique tigre dans des régions d'où il était absent voici quelques décennies.

Autrefois circonscrit aux régions tropicales et sub-tropicales, le moustique tigre est ainsi implanté à ce stade dans 83 départements de France métropolitaine. Et sa période d'activité s'étend désormais de mai à novembre.

Fin mai, le ministère de la Santé a adressé aux professionnels de santé un "appel à une vigilance renforcée" sur ces arboviroses dans l'Hexagone, dans un message urgent émis par la Direction générale de la santé.

Après une année 2025 record dans l'Hexagone pour les cas autochtones de ces maladies, chikungunya en tête (plus de 800 cas), les autorités sanitaires ont aussi exhorté début mai à demeurer "tous vigilants" pour limiter les risques d'importation et de propagation.

La dengue et le chikungunya pourraient devenir endémiques en Europe, a alerté au printemps 2025 une étude publiée dans la revue Lancet Planetary Health.

Dans les zones où le moustique tigre s'est établi, il peut ne s'écouler qu'une année entre deux flambées de dengue ou de chikungunya, "probablement en raison de l'évolution des conditions climatiques", et cette récurrence est "renforcée par la fréquence des déplacements humains", selon ses auteurs.

L'Europe est le continent qui se réchauffe le plus vite au monde, sous l'effet de multiples facteurs: proximité de l'Arctique, changements de circulation atmosphérique ou baisse de la pollution de l'air.