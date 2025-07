Chicharito, un petit pois dans la tête

On croyait Chicharito indéboulonnable au Mexique, mais c'était sans compter ses vidéos sexistes aux millions de vues sur les réseaux sociaux. Le meilleur buteur de l'histoire d' El Tri a fait réagir jusqu'au plus haut sommet de l'État. Symptomatique d'un pays où le combat contre les violences faites aux femmes est encore balbutiant.

C’est l’histoire d’un mec que tout le monde appréciait. Un attaquant plein de hargne et d’envie qui avait explosé à Manchester United, puis qui s’était un peu égaré. Passé par le Real Madrid, Leverkusen, West Ham et Séville, il a fini par reprendre du poil de la bête en MLS, avec le LA Galaxy, et de rentrer à Guadalajara, où tout avait commencé pour lui. Une histoire comme on les aime. Les planètes étaient alignées pour que Javier Hernández, 37 années au compteur, finisse sa carrière tranquillement au sein de son club formateur. Tout juste avait-il agité les réseaux sociaux en se rasant complètement le crâne. Jusqu’à ce qu’il pète les plombs en partant dans un délire masculiniste et sexiste, détricotant ainsi la cote de popularité quasi unanime dont il jouissait.

Chevalier blanc de la masculinité

Chicharito a publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux pour dire tout le « bien » qu’il pensait des femmes, coupables « d’éradiquer la masculinité en rendant la société hypersensible » selon lui. « Vous, les femmes, devez apprendre à recevoir et à honorer la masculinité » , affirme-t-il sur son canapé, les mains jointes, comme un bon influenceur réac, en leur demandant d’ « incarner leur énergie féminine en prenant soin, en nourrissant, en recevant, en donnant la vie, en nettoyant, en soutenant le foyer, qui est l’endroit le plus précieux pour nous, les hommes » . Le 16 juillet, dans une autre vidéo, vue plus de 7 millions de fois sur son compte TikTok, il pointait encore du doigt ce qu’il perçoit comme une incohérence : « Vous voulez qu’un homme subvienne à vos besoins mais pour vous, la propreté est une oppression patriarcale… Intéressant. » …

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com