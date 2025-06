Chasseurs de cinquième génération : la Turquie annonce un deal historique avec l'Indonésie pour l'export de son avion de combat Kaan

Cet accord, dont l'enveloppe totale dépasserait les 10 milliards de dollars, constituerait selon le média Middle East Eye le plus important contrat de l'histoire de l'industrie militaire turque. Il prévoit la production conjointe de 48 modèles du chasseur Kaan, dont le premier vol a eu lieu en février 2024.

Recep Tayyip Erdogan, à Rome, le 29 avril 2025 ( AFP / ALBERTO PIZZOLI )

Un peu plus d'un an après son premier vol, le "Kaan" turc signe un premier succès d'ampleur à l'international. Ankara a conclu un accord pour exporter 48 de ses nouveaux avions de chasse fabriqués en Turquie vers l'Indonésie, a annoncé mercredi 11 juin le président turc Recep Tayyip Erdogan. "Dans le cadre de l'accord signé avec notre pays ami et frère, l'Indonésie, 48 (avions de chasse, NDLR) Kaan seront produits en Turquie et exportés vers l'Indonésie", a affirmé le président turc sur X. "Les capacités locales de l'Indonésie seront également utilisées dans la production de Kaan", a ajouté le chef de l'Etat turc.

D'un montant de plus de 10 milliards de dollars, l'accord prévoit la production et la livraison des avions de chasse Kaan à l'Indonésie sur dix ans, selon les médias turcs. Un transfert de téchnologie est également prévu vers l'Indonésie, a rapporté la chaîne publique TRT Haber.

Moteurs nationaux en vue

Produit par Turkish Aerospaces Industries (TAI), l'avion de chasse de cinquième génération Kaan a effectué son premier vol en février 2024, équipé temporairement du même type de moteurs que ceux des F-16. La Turquie prévoit à terme d'équiper les Kaan de son premier turboréacteur national, le TF35000, présenté en mai dernier.

Le secteur de la défense de la Turquie, dont les célèbres drones Bayraktar, représente une part importante des revenus à l'exportation du pays. En 2024, les revenus d'exportation des industries de défense ont atteint 7,1 milliards de dollars, en hausse de 1,6 milliard de dollars comparé à 2023.