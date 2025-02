Chars russes perdus, effectifs de Kiev et Moscou : la guerre d'Ukraine chiffrée par un nouveau rapport

Ces données sont relayées dans un rapport dans l'institut spécialisé IISS.

Un tank Leopard 2A4 de l'armée ukrainienne, à l'entrainement (illustration) ( AFP / GENYA SAVILOV )

Dans une longue publication consacrée aux dépenses militaires à travers le monde, l'Institut international pour les études stratégiques (IISS) a fourni des chiffres quant aux réalités de la guerre en Ukraine, presque trois ans après le début de l'invasion russe.

La guerre en Ukraine le conflit entre Israël et le Hamas et les tensions dans la région indo-pacifique ont porté la hausse mondiale des dépenses de défense, qui ont augmenté en 2024 de 7,4%, atteignant 2.400 milliards de dollars (2.320 milliards d'euros).

Selon l'IISS, Moscou est "parvenu à accroître ses forces (en Ukraine) grâce à l'aide de la Corée du Nord et de l'Iran", Pyongyang ayant envoyé 10.000 soldats et Téhéran des drones et missiles balistiques. La Russie a toutefois perdu 1.400 chars de combat l'an dernier, selon le rapport.

L'Ukraine, elle, "a subi une diminution de son personnel (militaire) plus importante que la Russie", et même si Kiev a reçu des équipements plus avancés, "l'aide militaire occidentale semble insuffisante pour appuyer une contre-offensive soutenue".

Quel effort dans le Vieux Continent?

Désormais sous la pression de Donald Trump, l'Europe de la Défense a augmenté ses efforts au cours des dernières années.

Les dépenses militaires des Européens ont augmenté en 2024 mais les demandes du président américain Donald Trump de les porter à 5% de leur PIB sont "inatteignables à l'heure actuelle", a estimé mercredi un institut britannique spécialisé. Selon le rapport annuel de l'Institut international pour les études stratégiques (IISS), les dépenses militaires en Europe ont progressé de 11,4% en 2024, propulsées par le soutien apporté à Kiev. Elles sont "50% plus élevées qu'il y a dix ans", sans considérer l'inflation.

Carte de la situation militaire dans les environs de la ville de Donetsk montrant les zones où les forces russes ont progressé dans la direction de Pokrovsk entre le 2 octobre 2024 et le 5 janvier 2025, revendiquant la prise de Kourakhové ( AFP / Sabrina BLANCHARD )

Mais "avec la persistance des pressions budgétaires dans la plupart des pays européens, il sera probablement difficile de maintenir une telle augmentation", estime l'institut basé à Londres dans ce rapport sur "l'équilibre militaire" qui porte sur plus de 170 pays. Le budget de l'Otan augmenterait de 250 milliards de dollars (241 milliards d'euros) si la contribution des alliés européens était portée à 3% du PIB, et de 750 milliards de dollars (723 milliards d'euros) si elle grimpait à 5%.

Cette augmentation correspond à celle qui est réclamée par le président américain Donald Trump de la part des membres de l'Otan, soit plus du double de l'objectif annuel de l'Alliance. "Mais de tels chiffres sont inatteignables à l'heure actuelle, certains pays ayant déjà recours à des instruments hors budget" pour investir dans la défense, indique l'IISS. Les dépenses militaires de l'Allemagne ont bondi de 23% pour atteindre 86 milliards de dollars en 2024 (83 milliards d'euros). Son budget est désormais le plus important du continent, "dépassant celui du Royaume-Uni, qui était le plus conséquent d'Europe et le deuxième de l'Otan" depuis trente ans.