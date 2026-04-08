Charges, ralentissement économique : près d'un dirigeant de TPE sur deux dit se verser moins que le SMIC, selon une enquête

L'alerte sur la santé des très petites entreprises est lancée par le syndicat des indépendants, dans son enquête trimestrielle.

( AFP / DENIS CHARLET )

La situation des TPE françaises poursuit sa dégradation au premier trimestre, sous l'effet conjugué du ralentissement économique et du poids des charges, indique mardi 8 avril l'enquête trimestrielle du SDI.

Selon le Syndicat des indépendants, 63% des répondants déclarent une baisse de leur chiffre d'affaires sur le trimestre, tandis que 70% constatent un recul de leurs marges. La situation de trésorerie se détériore pour 60% des chefs d'entreprise. En résumé, "les TPE ne parviennent plus à s'adapter", constate le SDI. Celui-ci met en avant des charges sociales et fiscales qui apparaissent comme "un poids insupportable": 66% des dirigeants estiment qu'elles constituent la première source de tension sur leur trésorerie, 55% identifient les cotisations sociales comme ce qui nuit le plus à leur activité, et 75% comme le premier obstacle au recrutement.

Cela se traduit directement sur la situation personnelle des dirigeants, selon l'étude. Près d'un sur deux (47%) indique se verser une rémunération inférieure au SMIC, et 50% déclarent dépendre, au moins en partie, du revenu de leur conjoint.

Le climat psychologique se dégrade fortement: 92% des répondants expriment un état d'esprit négatif, et 88% se disent stressés. Dans ce contexte, 33% envisagent de cesser leur activité.

Marché "bloqué par le coût du travail"

Pour préserver leur trésorerie, la moitié des dirigeants renoncent à se verser une rémunération, 29% retardent le paiement de certains fournisseurs et 26% reportent leurs investissements. Autant de décisions qui "permettent de tenir à court terme, mais fragilisent durablement les entreprises", souligne le SDI.

L'enquête met également en évidence un marché du travail "bloqué par le coût du travail": 63% des employeurs se disent prêts à proposer davantage d'heures de travail si celles-ci étaient exonérées de charges. Dans un environnement international jugé défavorable par 83% des répondants, le SDI alerte sur l'atteinte d’un "point de rupture" pour les TPE: "les charges ne sont plus seulement un coût, elles sont devenues un verrou qui empêche nos artisans, commerçants et dirigeants de TPE de sortir la tête de l'eau", déclare Marc Sanchez, le secrétaire général du SDI.

L'enquête a été réalisée entre le 23 et le 27 mars auprès de 1.585 dirigeants.