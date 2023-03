Charcuteries : l'État demande aux industriels d'utiliser moins de nitrites

Ils permettent de lutter contre certaines bactéries, mais sont suspectés d'être à l'origine de divers cancers. Les nitrites utilisés pour la réalisation de charcuterie sont de plus en plus décriés, à tel point que le gouvernement a demandé aux industriels de baisser les doses de nitrites dans les charcuteries et les saucisses, et ce, dès « les prochaines semaines ».

Un plan d'action a ainsi été présenté, lundi 27 mars, aux professionnels. Celui-ci prévoit, dans un premier temps, d'ici un mois, des « baisses immédiates d'additifs nitrés » d'environ 20 % pour les produits de charcuterie de grande consommation, notamment les jambons cuits, les lardons, les rillettes ou les saucissons secs.

Puis, d'ici six à douze mois, la teneur en nitrites des « produits de la charcuterie les plus consommés en France, notamment les saucisses, saucissons cuits, pâtés, rillettes, andouilles et andouillettes » devra avoir diminué d'environ 25 %, et d'au moins 30 % pour les jambons, selon un communiqué des ministères de l'Agriculture et de la Santé.

La réduction sera plus forte pour les saucisses fraîches type chipolatas : la teneur en nitrites devra chuter de 30 % d'ici fin avril et ces additifs devront être totalement supprimés d'ici un an, selon le ministère de l'Agriculture, qui travaille depuis plusieurs mois avec le secteur.

Enfin, un plan de recherche et d'innovation sera mis en œuvre dès cette année

... Source LePoint.fr