Char et avion de chasse du futur : Berlin défend la coopération France-Allemagne et dément les rumeurs de retrait du projet SCAF

A rebours d'informations évoquant un retrait de l'Allemagne, le ministre de la Défense Boris Pistorius a assuré vouloir poursuivre le développements des projets SCAF et MGCS.

Le projet SCAF vise notamment à remplacer l'actuel Rafale (illustration) ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Empétrés dans les rivalités entre industriels, Paris et Berlin ont donné fin septembre une nouvelle impulsion aux projets franco-allemands de char et d'avion de combat du futur.

Près de deux mois plus tard, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a martelé les intentions politiques de Berlin, malgré les vents contraires. "J'ai la ferme intention de continuer les projets du futur avion de chasse Scaf et du système de chars MGCS avec la France", a déclaré Boris Pistorius au cours d'une réunion avec des généraux allemands, relayée par BFM Business . Au début du mois de novembre, Berlin avait déjà démenti vouloir abandonner le programme SCAF au profit du projet rival britannique GCAP, avec la publication d'un article du Times sur le sujet.

Vendredi 10 novembre, le ministre allemand de la Défense a réaffirmé la position de Berlin sur les projets SCAF et MGCS, assurant vouloir "en faire un succès".

Airbus vise une mise en service à "l'horizon 2040"

Dans les colonnes de La Tribune , le patron de la division avions militaires d'Airbus Defence and Space a pour sa part défendu l'avancée du projet SCAF. "On est dans le concret. Nous travaillons pour définir l'architecture du système de systèmes ainsi que celles de l'avion et des drones. Nous avançons bien avec les équipes clients et les États sont pleinement engagés contrairement à ce qu'on a pu lire dans une certaine presse d'outre-manche", a ainsi déclaré Jean-Brice Dumont dans le quotidien d'information économique. "Les négociations devront être quasiment terminées fin 2024", a t-il encore indiqué, rappelant l'objectif d'une mise en service du SCAF "à l'horizon 2040".

Fin septembre, Boris Pistorius et Sébastien Lecornu, les chefs d'état-major de l'armée de Terre de chaque pays ont paraphé le HLCORD, un document fixant leurs "exigences opérationnelles communes" auxquelles devra répondre le futur système MGCS. "Cette étape va permettre le travail, jusqu'à fin décembre" de définition des différents piliers de blocs technologiques à développer et la responsabilité de chaque Etat, avait expliqué Boris Pistorius.

Signe d'une reprise en main du programme entamée depuis une rencontre entre les deux hommes, le ministre français a rappelé que "ce sont les deux Etats qui sont porteurs du projet sur le plan politique et diplomatique mais ce sont aussi les deux Etats qui seront les clients, les acheteurs". La signature de ce HLCORD intervient cinq ans après l'approbation en avril 2018 de son équivalent pour le Système de combat aérien futur (Scaf). Les projets Scaf et MGCS avaient tous deux été lancés en même temps, en juillet 2017, et le Bundestag allemand demande que les deux programmes progressent au même rythme. "Le rythme a été ralenti mais maintenant on accélère, on appuie sur le champignon parce que c'est nécessaire", avait encore déclaré le ministre.