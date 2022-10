Changement climatique : les Français massivement favorables à des mesures plus fortes, selon un sondage

"La déconnexion entre la perception d'un danger extrêmement grave et imminent et l'absence de réponse politique et collective", selon le sondage.

Près de 9 Français sur 10 réclament des mesures plus strictes imposées pour lutter contre le changement climatique, selon un sondage publié jeudi 27 octobre. Une proportion équivalente estime que les pouvoirs publics sont trop lents à légiférer, tandis que les entreprises et les citoyens n'agissent pas assez.

Après un été marqué par les vagues de chaleur, la sécheresse et les incendies, le réchauffement climatique est désormais dans toutes les têtes : huit Français sur dix déclarent ressentir son impact sur leur vie quotidienne contre 71% il y a un an, selon cette étude réalisée par BVA pour la Fondation Jean Jaurès et la Banque européenne d'investissement.

"Découragement"

Face à cela, un certain découragement prédomine : 61% des sondés estiment que la France ne sera pas en mesure de tenir ses engagements de réduction d'émissions carbone d'ici 2030.

En effet, pas moins de 87% des Français jugent que les pouvoirs publics sont trop lents à agir. 88% se montrent aussi sévères envers les entreprises et les citoyens, estimant qu'ils "ne sont pas vraiment disposés à changer la façon dont ils produisent et consomment".

"La déconnexion entre la perception d'un danger extrêmement grave et imminent et l'absence de réponse politique et collective à la hauteur est donc extrêmement forte", note Antoine Bristielle, chercheur en sciences sociales à la Fondation Jean Jaurès.

Taxation plus forte, énergies renouvelables...

87% des Français réclament des mesures gouvernementales plus strictes. Parmi celles-ci, le développement des énergies renouvelables (54%), mais d'abord une taxation plus forte sur la consommation d'énergie ayant un fort impact sur l'environnement, comme le transport aérien ou les véhicules SUV (68%).

Plus de six sur dix (63%) seraient également favorables au fait d'indexer le prix de l'énergie sur la consommation de chaque ménage.

En revanche, seuls 53% sont prêts à consentir à une limitation de la vitesse sur autoroute , et la majorité ne sont pas prêts à réduire fortement le chauffage chez eux. Seuls 40% veulent bien baisser la température à 19 ou 20 degrés, et 23% à moins de 19 degrés.

"La question environnementale se couple indéniablement à un enjeu de justice sociale" , et les mesures prises devront être équitables "et toucher en premier lieu les plus aisés" pour être acceptées, estime Antoine Bristielle.

Enquête menée en ligne du 8 au 31 août auprès de 1.000 personnes représentatives selon la méthode des quotas.