Chanel annonce une chute de 28,2% de son bénéfice net en 2024

Le groupe de luxe Chanel, confronté à des conditions de marché "plus difficiles", a annoncé mardi une chute de 28,2% de son bénéfice net en 2024 à 3,4 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires de Chanel est en recul de 5,3% à 18,7 milliards de dollars. "Nous avons été confrontés à des conditions macroéconomiques plus difficiles en 2024, qui ont eu un impact sur les ventes dans certains marchés", déclare Leena Nair, directrice générale citée dans un communiqué.

Chanel attend de connaître l'évolution du conflit sur les droits de douane déclenché par les États-Unis avant de décider d'augmenter ou non les prix de ses articles de mode, a déclaré Philippe Blondiaux, directeur financier, à Bloomberg.

Plusieurs concurrents, dont Hermès, avaient annoncé qu'ils allaient augmenter leurs prix pour pour compenser les 10% de droits de douane américains.

"L'année passée a été une période d'investissement record", affirme M. Blondiaux dans le communiqué. Les investissements du groupe atteignent 1,755 milliard de dollars, soit une augmentation de 43% par rapport à 2023.

Chanel a notamment acquis plusieurs biens immobiliers dont le 42 avenue Montaigne, à Paris ainsi qu'un "flagship" à New York.

"En 2024, nous avons étendu notre présence à travers le monde avec l’ouverture de nouvelles boutiques à des emplacements stratégiques, notamment sur l'emblématique Cinquième avenue à New York, à Nanjing, Chengdu et Tokyo. Nous poursuivrons dans cette direction et investirons significativement dans notre réseau de distribution mondial en 2025 et au-delà. Cela se traduira par une expansion sur des marchés tels que l'Inde et le Mexique, ainsi que par l'ouverture de nouvelles boutiques en Chine continentale, au Japon et au Canada", ajoute M. Blondiaux.

Les ventes de Chanel sont en recul de 4,3% dans les "Amériques" à 3,8 milliards de dollars. Elles chutent en Asie Pacifique de 9,3% à 9,2 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires en Europe progresse de 1,2% à 5,68 milliards de dollars.

Les effectifs de l’entreprise sont passés de 36.500 à 38.400 salariés en 2024.