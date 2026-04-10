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Champagne Louis Roederer négocie l'acquisition du Domaine Pierre Damoy en Bourgogne
information fournie par Boursorama avec AFP 10/04/2026 à 09:57

Le groupe Champagne Louis Roederer a annoncé jeudi être entré en négociations exclusives en vue d'acquérir le prestigieux Domaine Pierre Damoy, situé à Gevrey-Chambertin en Bourgogne.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DONALD BOWERS )

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DONALD BOWERS )

Le Domaine Pierre Damoy possède un patrimoine "de près de huit hectares de grands crus principalement implantés sur les appellations Chambertin, Chambertin-Clos de Bèze et Chapelle Chambertin de la Côte de Nuits", souligne la maison de champagne dans un communiqué.

Fondée en 1776 et basée à Reims, Louis Roederer exploite, lui, un vignoble de 250 hectares, dont 135 certifiés en agriculture biologique, et développe depuis plusieurs années une stratégie de diversification.

Cette opération s'inscrit dans la volonté de ce groupe familial de réunir autour de Champagne Louis Roederer "des vins et des Maisons d’exception" au sein "des plus grands terroirs viticoles".

Roederer Collection, qui désigne l'ensemble des propriétés viticoles et activités réunies par la maison de champagne, regroupe notamment 12 domaines viticoles, trois filiales de distribution, une maison de négoce ou encore des hôtels et maisons d'hôtes de luxe.

La finalisation de l'acquisition de Domaine Pierre Damoy reste soumise à la conclusion des accords définitifs et aux conditions suspensives usuelles, ajoute le communiqué.

Le montant potentiel de la transaction n'a pas été divulgué.

Fusions / Acquisitions

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