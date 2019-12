Ces régimes très spéciaux #1 ? Les chemins de fer d'outre-mer

La grève à la SNCF dure depuis près d'un mois, mais les cheminots de 2019 sont loin de battre le record de leurs collègues des? colonies. En 1947, au Sénégal, ce qu'on n'appelait pas encore un « mouvement social » bloque les trains durant plus de cinq mois. Les revendications ne visent pas, comme aujourd'hui, le régime des retraites, mais le statut ? déjà ! ? des cheminots sénégalais. Ils veulent les mêmes droits que leurs collègues français, notamment un salaire équivalent et la faculté de progresser comme eux dans l'entreprise. Celle-ci, l'Office central des chemins de fer de la France d'outre-mer, exploite dans les colonies de l'Ouest africain (ainsi qu'au Cameroun, à Madagascar et au Vietnam) les lignes de chemin de fer édifiées depuis la fin du XIXe siècle. Pour des raisons historiques et géographiques, une autre société ferroviaire, la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien, a été créée pour s'occuper des 784 kilomètres de lignes entre la capitale de l'Éthiopie, Addis-Abeba, et Djibouti, la colonie française de la Corne de l'Afrique.Après-guerre, ces deux sociétés emploient des métropolitains, souvent détachés par la SNCF. Puis vient la décolonisation des années 1960. Les États africains les nationalisent. Les cheminots français continuent pourtant, en nombre plus réduit, à y travailler, par le biais de l'Ofermat (Office français de coopération pour les chemins de fer et les matériels...