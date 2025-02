Ces questions qui se posent encore sur l’épidémie de grippe

Une épidémie particulièrement virulente. Depuis le début de l'hiver, le virus de la grippe circule activement en France, particulièrement chez les plus jeunes. Si un ralentissement de l'épidémie a été constaté la semaine dernière par Santé publique France, avec un recul de l'activité liée à la maladie dans les hôpitaux, de même que les consultations chez le médecin, l'« activité grippale [est] toujours très élevée, et plus particulièrement chez les enfants », prévient l'agence gouvernementale.

Chez les adultes, la mortalité semble particulièrement haute par rapport aux années précédentes et, chez les enfants, le nombre d'hospitalisations atteint un niveau exceptionnellement élevé. Plus de 600 personnes, dont 2 enfants, sont mortes du virus entre le 6 et le 15 janvier 2025. Une situation qui s'explique en partie par la circulation simultanée de trois souches de virus (H1N1, H3N2, et B-Victoria) chez les enfants et les adultes.

Le vaccin contre la grippe est-il moins efficace cette année ? Puisque ces trois souches circulent en même temps, certains patients peuvent développer une « mémoire immunitaire » à l'une d'entre elles et retomber malade en étant exposé à une autre d'entre elles. On peut donc attraper la grippe « plusieurs fois, souvent pas avec la même souche, mais comme il y a plusieurs souches qui circulent, effectivement, on peut l'attraper plusieurs fois », indique le professeur