Ces deux âges auxquels le corps subit un coup de vieux

Vous avez l'impression que votre corps décline ? Ce n'est pas forcément qu'une sensation. Des scientifiques de l'université Stanford (États-Unis) et de l'Université technologique de Nanyang à Singapour ont suivi 108 participants américains pendant plusieurs années afin d'observer les changements liés au vieillissement sur différentes molécules.

Les scientifiques ont constaté que deux périodes de vieillissement se déclaraient à certains âges. « L'analyse a révélé des schémas non linéaires cohérents dans les marqueurs moléculaires du vieillissement, avec une dysrégulation substantielle survenant à deux périodes principales se produisant à environ 44 ans et 60 ans d'âge chronologique », notent les auteurs de cette étude publiée dans la revue scientifique Nature Aging . Avant de compléter : « Des molécules et des voies fonctionnelles distinctes associées à ces périodes ont également été identifiées, telles que la régulation immunitaire et le métabolisme des glucides qui ont changé au cours de la transition de 60 ans et les changements du métabolisme des maladies cardiovasculaires, des lipides et de l'alcool au cours de la transition de 40 ans. »

Les auteurs suggèrent donc que le vieillissement humain ne se produit pas de manière graduelle et linéaire pendant toute la durée de la vie. À l'inverse, les différentes molécules examinées par les chercheurs ont connu des changements